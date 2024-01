Aprobada en Pleno una Declaración para la adhesión al Manifiesto de la Alianza de Ciudades Contra la Obesidad

Pumariega (PP) pasa a ser vicealcaldesa y PSOE lo tilda de "teatrillo" para alimentar su "ego"



GIJÓN, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado, por unanimidad en el Pleno celebrado este miércoles, una Declaración Institucional por la que el Ayuntamiento gijonés declara su adhesión al Manifiesto de la Alianza de Ciudades Contra la Obesidad.

De igual modo, en el documento se muestra el compromiso del Consistorio para potenciar la lucha activa contra la obesidad entre su ciudadanía.

A este respecto, en el texto de la Declaración se incide en que la obesidad es un importante problema de salud pública que afecta a uno de cada cuatro españoles mayores de edad y favorece el desarrollo de diversas enfermedades, como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la dislipemia, las enfermedades digestivas, articulares o la infertilidad, entre otras, además de aumentar el riesgo cardiovascular y de cáncer.

Esto conlleva, según el documento, a una disminución en la calidad de vida y a un descenso de la esperanza de vida, por lo que se considera la obesidad como la segunda causa prevenible de mortalidad tras el hábito tabáquico.

"La obesidad es una enfermedad crónica, progresiva, y recidivante de origen multifactorial, que carece de un tratamiento curativo", se advierte en la Declaración, en la que se ve importante la promoción de una alimentación equilibrada y de una actividad física regular como los principales pilares de su prevención y su tratamiento junto al tratamiento psicológico, farmacológico y quirúrgico.

"Desgraciadamente, la sociedad actual parece ir en contra de este precepto, facilitando de forma inusitada el sedentarismo y el acceso rápido a alimentos poco saludables", se añade.

Para paliar este problema, surge en el año 2016 la 'Alianza de Ciudades contra la Obesidad', que promuevan tanto una alimentación saludable como una actividad física regular. El objetivo final consiste en motivar la aparición de propuestas que colaboren en la

reducción de la tasa de obesidad y de las enfermedades que con ella se asocian, especialmente la diabetes mellitus tipo 2.

PUMARIEGA, VICEALCALDESA

Al tiempo, se ha aprobado, con el voto en contra del PSOE y la abstención de IU - Más País - IAS y Podemos, el que a los cargos que ocupen la tenencia de Alcaldía se les denomine vicealcalde o vicelcaldesa. El acuerdo debe someterse a 30 días de exposición pública.

El concejal socialista Constantino Vaquero, en este punto, ha llamado la atención sobre que este cambio no está previsto en la normativa local, si bien ha señalado que puede entenderse que pueda tener algún amparo legal en algún texto normativo.

A su juicio, en Gijón este cambio denominativo formaba parte del pacto de Gobierno entre Foro y PP y viene a llenar el "ego" de la portavoz 'popular', Ángela Pumariega, representante de un partido que por primera vez en la Democracia ostenta responsabilidades de Gobierno.

Ha precisado, en este sentido, que solo hay cambio de denominación, no de funciones. Por ello, el PSOE, ante algo que no interesa a los vecinos según él, ha votado en contra. Ha argumentado que no deja de ser un "teatrillo" entre los partidos de ambos socios de Gobierno, en el que, a su modo de ver, "se pierde el tiempo, mientras está aún sin constituir el Consejo Social y otras organismos.

Por otro lado, se ha aprobado en el Pleno, con la única abstención del PSOE, el cambio de la dedicación al 75 por ciento de un concejal del PP a dedicación exclusiva, de forma que este grupo municipal contará con cuatro ediles a dedicación exclusiva y uno al 80 por ciento.

Asimismo, se ha dado por enterado el Pleno de la aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2024, y de igual modo en el caso de las tasas, tarifas y precios públicos en el caso de la EMA --agua y alcantarillado-- y Emulsa --basura--.

También se ha dado el Pleno por enterado de la revocación de las competencias de Educación a la edil 'popular' Ángeles Fernández-Ahúja, así como de la Presidencia del Consejo Escolar Municipal. Ambas pasan a ser ostentadas por el concejal del PP Jorge Pañeda, que mantendrá la competencia de Deportes.

Por otra parte, se ha aprobado, por unanimidad, la autorización a Cegisa para solicitar un endeudamiento a largo plazo, ocho años, por importe de 300.000 euros.