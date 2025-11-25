Aprobado en Junta el incremento en 319.000 euros en las obras de construcción de la escuela infantil del Llano

Archivo - Concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria (dcha), durante la visita, el pasado septiembre, a las obras de la escuela infantil del Llano. (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes la modificación del contrato de obras de construcción de la Escuela Infantil de cero a tres años, de 6 unidades (línea 2), de El Llano.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, en la fase de movimiento de tierras llevada a cabo en marzo se observó que el terreno presentaba menor consistencia de la mostrada en la estimación del estudio geotécnico.

Por este motivo, se ha optado por un nuevo sistema de cimentación, que supone un incremento del presupuesto de 319.000 euros, pero no lleva aparejado un aumento del plazo de ejecución de la obra.

También se ha admitido la resolución de la convocatoria de subvenciones para asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y personas físicas cuidadoras de colonias felinas legalmente registradas en el Ayuntamiento. En total, se han concedido cuatro subvenciones por importe de 6.573,30 euros.

Además, se ha aprobado la propuesta de zona de gran afluencia turística, en los mismos términos que años anteriores, quedando fijados los festivos de apertura para el 2026 en los días lunes 29 de junio, festividad de San Pedro, patrón de Gijón, y el domingo 30 de agosto.

Por otro lado, se ha dado luz verde a cinco asuntos relacionados con la revisión de tarifas de los aparcamientos subterráneos de la ciudad.

Se trata de los estacionamientos de la plaza Seis de Agosto, el paseo de Begoña, los jardines de El Náutico, la plaza de Europa y los de las calles Menéndez Pelayo, Ezcurdia, Canga Argüelles y Emilio Tuya, cuyas tarifas de actualizan conforme al IPC.

Además, se han aprobado dos nuevos convenios de colaboración. Uno de ellos se firmará con la Fundación Alimerka, para la realización del proyecto de Inserción Socio-laboral Pértiga, dirigido a jóvenes procedentes de acogimiento residencial, contribuyendo con ello a su tránsito a la vida adulta, a través del acompañamiento psicosocial, desarrollo de competencias para el empleo y orientación laboral que podrá culminar con la integración laboral de los participantes.

Desde el Ayuntamiento gijonés, se colaborará en este caso en la difusión del programa, la derivación de participantes y la cesión de espacios.

Por otro lado, la Fundación Municipal de Servicios Sociales ha firmado otro convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género durante el ejercicio 2025.

Por otra parte, fuera del Orden del Día, se ha adjudicado el servicio de desbroce, limpieza y viabilidad invernal de vías e infraestructuras y espacios públicos de la zona rural y periurbana a la UTE Imesapi S.A., y Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A.

El contrato, que tiene una duración de dos años más uno prorrogable, conlleva un presupuesto anual de 800.000 euros e incluye un aumento del 31 por ciento en desbroces y del 37 por ciento en la limpieza de cunetas.

En segundo lugar, se aprobaron las subvenciones al Emprendimiento, Innovación y Crecimiento Empresarial, dentro de la línea de Aceleración de proyectos, Innovación abierta y Crecimiento Empresarial. Se conceden ayudas por un importe de 322.647,13 euros de las que se beneficiarán once empresas.