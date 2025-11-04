Aprobado en Junta el inicio de la contratación de la dirección de obra del Centro de Arte de Tabacalera

GIJÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes que se ha aprobado, fuera del Orden del Día, el inicio de la contratación del servicio de la dirección facultativa, que incluye dirección de obra, dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud, de la obra del Centro de Arte de Tabacalera.

"Es un paso más para que pueda ser una realidad esta inversión tan importante para la ciudad", ha destacado Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

Ha agregado, a este respecto, que tiene un gasto estimado total de 840.000 euros, de los cuales se estima 84.000 euros corresponden al presente ejercicio, 336.000 euros para el 2028 y 420.000 para el 2029. Ha aclarado, en este punto, que se trata de las anualidades que están previstas, ya que no hay gasto estimado en los años 2026 y 2027.

CONVOCATORIA DE EMPLEO

También se han aprobado las bases para la selección de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gijón, con reserva de una de ellas para el turno de discapacidad. Tras su aprobación, la convocatoria se publicará en el BOE y habrá 20 días de plazo para la presentación de solicitudes.

Por otro lado, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones, se ha procedido a la corrección de un error en una subvención para favorecer la movilidad de personas con discapacidad.

Al margen de ello, la Junta ha decretado la suspensión temporal de las obras de adecuación del arcén peatonal en el camín del Turruxón, en Cenero, al plantear los vecinos la conveniencia de algunas mejoras del proyecto. Por este motivo, se suspende temporalmente para poder hacer un pequeño reajuste.

Por otro lado, la Junta ha dado luz verde al inicio de la contratación del servicio de la dirección facultativa, que incluye dirección de obra, dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud de la obra del Centro de Arte de Tabacalera.