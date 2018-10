Aprobado en Pleno el exigir al Gobierno central la firma del convenio del Plan de Vías este mes

Publicado 10/10/2018 14:48:36 CET

"En octubre hay firma o hay movilización", advierte IU

GIJÓN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento será más beligerante a la hora de reclamar al Ministerio de Fomento la firma en este mes del convenio del Plan de Vías, en los mismos términos que se habían consensuado ya entre las tres administraciones. Así se ha acordado en el Pleno Municipal, al aprobarse por mayoría, con la única abstención del PSOE, la proposición presentada por IU y Ciudadanos.

"En octubre hay firma o hay movilización", ha sido tajante el portavoz de IU, Aurelio Martín, quien ha abogado por que un frente común encabezado por fuerzas sociales, políticas y económicas deje claro al Ministerio la importancia de este proyecto y el gran consenso alcanzado en torno a él. "Si no hay convenio, no hay nada", ha advertido respecto al desarrollo del proyecto.

Además, ha tildado de "infumable, impresentable y fuera de lugar" que Fomento se comunique con las administraciones "a través de notas de prensa" y ha criticado el que fuera un secretario general de ese Ministerio quien pusiera en duda la continuidad del mismo en los términos acordados.

En este caso, el portavoz del PSOE, José María Pérez, ha sostenido que el Gobierno central ya se comprometió a llevar a cabo el proyecto y ha recalcado que fue el PP quien encargó el estudio informativo en el que se comparan dos posibles ubicaciones para la estación intermodal, frente al Museo del Ferrocarril y en Moreda.

Ha insistido, además, en que el ministro de Fomento no dijo que no fuera a haber convenio al tiempo que ha animado a no generar conflictos por declaraciones no muy afortunadas pero que fueron aclaradas por sus superiores "meridianamente".

EVITAR LA CONFUSIÓN

Por su parte, el edil de Urbanismo, Fernando Couto (Foro), ha opinado que se está generando una confusión importante por información que se tiene a través de los medios de comunicación. A su juicio, si hubiera algún cambio sustancial se hubieran puesto en contacto con el Ayuntamiento.

Eso sí, ha dejado claro que el citado estudio informativo no puede ser la piedra angular sobre la que pilote un proyecto de 814 millones de euros. Con todo, ha dicho confiar en que se acabe lo que ahora es "confusión o ruido".

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, por su parte, ha recalcado que no van a consentir cambios ni retrasos en el convenio del Plan de Vías, para reconocer después que el PP no dejó "todo cerrado". Pese a ello, ha remarcado que el proyecto no se puede dilatar más en el tiempo ni tampoco se puede echar abajo el consenso alcanzado.

MÁS EXIGENCIA CON FOMENTO

Es por ello, que ha pedido a la alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), una actitud "más exigente" con Fomento. Al tiempo, ha visto importante sellar una declaración unánime de la ciudad en apoyo al Plan de Vías acordado.

Y si bien el concejal de XsP David Alonso ha incidido en que hacer el estudio informativo "es de cajón", ha defendido que el convenio es la piedra angular sobre la que pilota todo el proyecto. En este sentido, ha planteado que el estudio, o bien se hace como una addenda más al convenio o en lo que se acordó desarrollar fuera del Plan de Vías, como son los proyectos vinculados al 'metrotren', y que se iban a hacer en paralelo. Alonso ha aprovechado para animar a evitar enfrentamientos partidistas.

El portavoz del PP, Pablo González, por su lado, ha opinado que el Gobierno central hace la "trampa" de usar el estudio informativo como excusa para paralizar el proyecto. "Por ahí no podemos pasar", ha apuntado González, quien ha acusado al Ejecutivo nacional de querer boicotear el proyecto "que va a poner a Gijon en el mapa", ha asegurado.