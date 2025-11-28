Aprobado el proyecto de urbanización del parque de La Reconquista en el antiguo matadero de Pola de Siero

Infografía del futuro parque de la reconquista en Pola de Siero. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este viernes el proyecto de urbanización del parque de La Reconquista, en el antiguo matadero de Pola de Siero. La actuación, con un presupuesto de 5,1 millones de euros, se realizará sobre 15.380 metros cuadrados y su objetivo es crear un parque urbano con zonas verdes, equipamientos lúdico-deportivos y un aparcamiento subterráneo con 146 plazas.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, han explicado el proyecto en nota de prensa. La actuación permitirá transformar una zona actualmente degradada y sin uso en un gran parque urbano, concebido como un espacio verde, accesible y sostenible, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre.

Entre los elementos más destacados se incluyen zonas de juegos infantiles diferenciadas por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono, rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para caminar o correr.

El proyecto contempla también un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa, ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre.

Se prevé también la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas, situado bajo el parque, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento, que aprovechará el desnivel existente en la parcela y quedará completamente integrado y oculto bajo la urbanización.

El proyecto incorpora además la ejecución y renovación de todas las redes de servicios necesarias --abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público--, junto con sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes y mejoras para garantizar la accesibilidad universal.

El diseño del parque se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de la línea ferroviaria Oviedo-Santander, impulsado por ADIF, teniendo en cuenta las afecciones ferroviarias definitivas para garantizar la compatibilidad entre ambas actuaciones.

El primer edil ha explicado que la intención del Ejecutivo es "devolver a la ciudadanía" este espacio "degradado", pensando especialmente en los niños.

"Es el proyecto más importante que vamos a ejecutar en Pola de Siero desde que accedimos al Gobierno en el 2015 y supone un paso más en la transformación de la zona oeste de La Pola, donde hemos invertido cerca de ocho millones de euros entre todas las intervenciones en este entorno en estos diez años", ha dicho.