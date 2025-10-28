Aprobado el refuerzo del dique de abrigo del Puerto de Avilés con un presupuesto de 4,3 millones de euros

AVILÉS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado este martes el inicio del expediente para la contratación de las obras del proyecto de adecuación de infraestructuras de abrigo del Puerto de Avilés, por importe de 4,3 millones de euros. Esta actuación forma parte del actual Plan de Inversiones de la APA y la previsión es que se desarrolle a lo largo de 2026.

Además, la existencia de un mayor número de temporales marítimos extremos, relacionados con el cambio climático, ocasiona que los tamaños de los bloques proyectados en el refuerzo a ejecutar ahora sean mayores que los actuales del dique. Así, los de 15 toneladas pasan a 20 en el arranque del dique; los de 40 toneladas pasan a 60 en el tronco del dique, y los de 60 toneladas pasan a 70 en el morro del dique.

TRÁFICOS A 30 DE SEPTIEMBRE

Los integrantes del Consejo de Administración recibieron información sobre los tráficos de la APA a 30 de septiembre. En los 9 primeros meses del año la APA supera los 3,5 millones de toneladas (3.509.393 tn), siguiendo la tónica (-0.16%), del mismo período del año pasado, momento en el que se alcanzaron 3.515.101 toneladas.

Destaca el buen comportamiento de la mercancía general (+10,51%) y de la pesca (+15,81%) en detrimento de los graneles líquidos (-7,51%) y sólidos (-3,35%). En este mismo período, las mercancías embarcadas (exportaciones) han experimentado un crecimiento del 10,91% mientras que las desembarcadas (importaciones) en los muelles avilesinos han decrecido prácticamente en un porcentaje igual: -10,71%.

OTROS ASUNTOS

Además, ha tomado posesión como nuevo consejero de la Autoridad Portuaria de Avilés José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obras en Asturias. Zapico García sustituye a Bernardo Álvarez Ortega, responsable de CCOO en el Puerto recientemente jubilado.

Por otra parte, el Consejo de Administración de la APA aprobó los siguientes asuntos: nombramiento de Miguel Forcelledo Guayo como jefe de la División de Auditoría y Control Interno de la APA; y la licencia a la empresa 'Ecoastur Limpiezas Industriales, S.A.', para la recogida de residuos de carga Marpol.

Concesión a la empresa 'Alvargonzález, S.A.' para la ocupación, por un plazo de 3 años, de una parcela de 5.250 metros cuadrados en el Muelle de Raíces con destino a almacenamiento de cuarzo.

SOLICITUD DE CONCESIÓN DEL GRUPO TÉRVALIS

Por último, el Consejo de Administración recibió información sobre el trámite de competencia iniciado el pasado jueves, 23 de octubre, como consecuencia de la solicitud del Grupo Térvalis, a través de la empresa Fertinagro Biotech, S.L., a la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) para la concesión de 56.000 metros cuadrados en la margen izquierda de la Ría de Avilés (zona del Playón de Raíces).

El objetivo de la empresa es llevar a cabo la construcción y explotación de una nueva planta de granulación y solubilización multiproducto para elaborar fertilizante tecnológico y sostenible, la urbanización de la parcela, ejecución de nave de producción y almacenamiento de materia prima y producto terminado, y una zona destinada a instalaciones auxiliares.

También está previsto proyectar una tubería que conecte la nueva planta de Fertinagro Biotech con Asturiana de Zinc S.A. para el suministro de ácido sulfúrico. La capacidad de producción de la instalación será de 500.000 toneladas anuales de granulación, de las que 300.000 toneladas serían de solubilización (producto intermedio).

El presupuesto total de la inversión asciende a 63 millones de euros, contemplando en él tanto las obras e instalaciones como la implantación de los equipos productivos y auxiliares. Los empleos directos asociados a esta nueva planta ascenderían a 60 trabajadores, según estimaciones de la empresa.