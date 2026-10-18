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OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el reglamento de evaluación del desempeño del personal empleado público del Principado, una norma que culmina el desarrollo de la Ley de Empleo Público en esta materia y supone un nuevo avance en la modernización de la Administración autonómica.

Según ha informado el Gobierno regional, el decreto dota por primera vez de una regulación propia a la evaluación del desempeño y la convierte en una herramienta transversal para reconocer el talento, impulsar el desarrollo profesional y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Destaca el Ejecutivo que la principal novedad del reglamento es la introducción de la evaluación positiva excelente, una figura que permitirá reconocer de forma específica a las personas que alcancen la máxima valoración en todas las áreas evaluadas y acrediten una contribución especialmente relevante a la mejora del servicio público.

Este reconocimiento podrá ser tenido en cuenta como mérito cualificado en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, para la asignación de productividad variable y para el acceso preferente a acciones formativas especializadas e iniciativas de innovación y mejora de los servicios públicos.

EVALUACIONES NEGATIVAS

El reglamento desarrolla también los efectos asociados a las evaluaciones negativas previstos en la Ley de Empleo Público y refuerza los mecanismos orientados a la mejora del desempeño profesional mediante acciones de apoyo, seguimiento y formación.

"La norma consolida un modelo que reconoce el compromiso, la profesionalidad y el trabajo bien hecho de las personas que sostienen cada día los servicios públicos. También impulsa la mejora continua y refuerza una Administración más eficaz y preparada para responder con mayor eficacia a las necesidades de la ciudadanía", ha valorado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.