APTE pone al Parque Científico Tecnológico de Gijón de ejemplo de "éxito" en su 25 aniversario

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, recoge la bandera de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) que atestigua que Gijón será sede del Congreso en 2025. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Felipe Romero, a su vez director general del Parque Tecnológico de Málaga, ha resaltado que el de Gijón es un ejemplo de "éxito", además de haber sido pionero en haber sido impulsado por un Ayuntamiento.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la inauguración de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), un encuentro de referencia nacional que este año se celebra en Laboral Ciudad de la Cultura bajo el lema 'Economía Azul 5.0: Innovación, Talento y Sostenibilidad para un Futuro Inteligente del Litoral'.

Es por ello, que ha señalado que no es casualidad que esta Conferencia se celebre en Gijón, sino que coincide con el 25 aniversario de su Parque Científico y Tecnológico.

De este ha destacado que es un parque "maduro", a lo que ha insistido en que ya en sus orígenes fue "un poco excepcional" por impulsarlo el Ayuntamiento gijonés.

Sobre todo, ha remarcado que es un parque científico "de éxito" y con mucho valor, que aúna 200 empresas y 6.000 trabajadores. Al tiempo, se ha mostrado seguro de que es una infraestructura que mueve en gran parte la economía de Gijón.

Por otra parte, ha incidido en que en APTE también tienen como objetivo el apoyar el modelo de los parques científicos y tecnológicos españoles. Sobre estos ha apuntado que son todos "distintos".

Ha puesto de ejemplo Gijón, que se basa en tecnologías "muy abiertas" y no centrado en una sola como pueda ser la Economía Azul, que es el objeto principal de esta Conferencia.

Con respecto al evento, ha incidido en que se va a enfocar en dos vías, por un lado las nuevas tecnologías y, por otro, el talento, la gente que se necesita para trabajar en estas tecnologías.

Ha indicado, ligado a ello, que no le consta que existan otros parques que quieran desarrollar la Economía Azul, aunque ha dado por seguro que los hay. Así lo ha indicado con relación al proyecto Naval Azul, en los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón, donde se va a promover empresas ligadas a ese tipo de economía.

Ha incidido, unido a ello, en que la Economía Azul es cada vez una economía "más emergente", lo que casa con el objeto de los parques científicos, es decir, la investigación de tecnologías emergentes que ayuden a desarrollar la innovación en las empresas.

Ha agregado, asimismo, que es más probable que aborden la Economía Azul aquellos parques que están cerca del mar. En el caso de Málaga, ha explicado que tienen un clúster de tecnología azul desde hace mucho tiempo, que si bien no está dentro del Parque Científico, sí colabora con ellos.

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

En cuanto a APTE, ha remarcado que la forman un total de 61 miembros que representan el ecosistema de innovación "más potente del país", ha sostenido.

A esto ha sumado que tiene un atributo que no lo tiene nadie, y es que estos parques están repartidos prácticamente en todas las comunidades autónomas.

Esto, a su juicio, es un elemento de valor. "Más allá de los grandes polos de innovación, como puede ser Madrid o Barcelona, el ecosistema de la innovación de los parques es un ecosistema nacional", ha reivindicado. "Realmente somos los mayores impulsores de la innovación", ha defendido.

Referente a qué se considera innovación, ha resaltado que es la capacidad empresarial de desarrollar, a través de la tecnología en productos y servicios, el crecimiento económico.

Es por ello, que ha opinado que el valor de los parques científicos y tecnológicos para la economía de donde se asientan es "cada vez más importante".

"La innovación, sin lugar a dudas, es el mejor instrumento que tiene España para crecer y para desarrollar nuevos empleos, empleos de calidad", ha llamado la atención.

Para Romero, en este contexto, los parques tecnológicos y científicos juegan un papel "cada vez más relevante". Especialmente ha remarcado que se producen sinergias entre los diferentes parques, sobre todo a través de la asociación a la que pertenecen. "Tenemos una red, una red de cooperación, es decir, los parques no somos elementos aislados, somos elementos colaborativos", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado que tienen una red de técnicos que trabajan en proyectos comunes y unas comisiones que desarrollan la innovación, la gobernanza, elementos de alguna forma característicos de lo que son los ecosistemas de innovación. De hecho, promueven que se les vea como "un ecosistema de innovación único, cada uno con sus características".