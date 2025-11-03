ArcelorMittal procederá al vaciado el Horno Alto B si no funciona el nuevo intento de arranque de este martes

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional del acero ArcelorMittal llevará a cabo este próximo martes la operación de Lanza para el nuevo intento de arranque del Horno Alto B que, pero de no dar resultado, se pasará al vaciado del mismo.

Según CCOO, el vaciado del horno implicaría meses sin que funcione. Así lo ha señalado tras la reunión mantenida este lunes entre Relaciones Laborales, Dirección de Hornos Altos, Comité de Fabrica y Secciones Sindicales, solicitada por el sindicado en la pasada Permanente del Comité del pasado 27 de octubre.

En la reunión, la parte social ha alertado acerca de las condiciones de trabajo de la plantilla de Hornos Altos en las labores del Horno B. Desde la empresa, se ha dejado claro que no toleraran los trabajos en condiciones que sean de riesgo.

CCOO, asimismo, ha pedido a la multinacional agilidad a la hora de hacer más contrataciones. Sobre este asunto, el sindicato ha apuntado que lo que les traslada la empresa es que están analizando la situación de Hornos Altos, sin concretar nada. Asimismo, se les ha comunicado que el Horno Alto B llegaría a final de campaña el 2028 y que sería preciso hacer trabajos.