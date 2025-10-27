ArcelorMittal solicita material a otros fabricantes por el retraso en la activación del horno alto de Gijón

GIJON, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha confirmado este lunes, en declaraciones a Europa Press, que el próximo día 7 se insertará la oxilanza para calentar el horno alto B, en la factoría gijonesa de Veriña, de cara a su sangrado 24 horas después, en un nuevo intento para tratar de arrancarlo.

Asimismo, si bien desde la compañía no se ha querido hacer comentarios públicos al respecto, se ha trasladado a los sindicatos la dificultad por la que atraviesa la planta, que les ha llevado incluso, para paliar la falta de bobina caliente, a solicitar el suministro de material del resto de fabricantes en Europa.

Aún así, estos suministros no empezarían a llegar hasta la segunda quincena de noviembre. La empresa también ha incidido en que la planta asturiana se ve afectada por el incendio en la acería de Fos-sur-Mer, cerca de Marsella (Francia), así como el del horno alto B.

La Dirección de la multinacional reconoce en su comunicación que las consecuencias de estos incidentes son "peores" de lo habían previsto de un inicio.

Esto obligará a tener por más tiempo parada la planta de Sagunto, que se nutre en un 60 por ciento aproximadamente de la acería gijonesa y un 40 por ciento de la de Fos-sur-Mer. De hecho, no descartan que a finales de noviembre pueda incrementarse la cifra o incluso extenderse a diciembre.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de CCOO en ArcelorMittal Asturias, José Manuel Castro, ha tildado de "crítica" la situación, ya que, según él, "no hay plan B".

Ha alertado, unido a ello, de que la vida útil del horno alto A está "prácticamente acabada", además de que, sin el horno alto B funcionando, con uno solo no da para alimentar la producción de planos.

Esto lleva a estar a media producción y provoca que los costes se disparen. Incluso aunque se haga todo bien el próximo día 7, ha incidido en que se requieren semanas hasta que se recupere la actividad con normalidad del horno alto B.

Mientras eso pasa, ha advertido de que se acumulan los "incumplimientos". Sobre ello, ha señalado que si bien hay cartera de pedidos suficiente, no sirve si no hay la capacidad requerida para producir.

Especialmente ha llamado la atención sobre el hecho de que pueda haber retrasos en los pedidos del sector del automóvil, que es "exigente". A esto ha sumado el que se pida material a otras distribuidoras de fuera del Grupo ArcelorMittal.

Otra consecuencia de la prolongación de la parada del horno alto B es que estaba previsto para diciembre, coincidiendo con las vacaciones de Navidad, la incorporación del grueso de trabajadores, incluidos 200 puestos de eventuales. Sin embargo, si el horno alto B no está a pleno rendimiento, el número de puestos menguaría.

Ha recalcado, asimismo, que este horno debería durar hasta el año 2030 o incluso 2032, mientras que el horno eléctrico no se espera que entre en funcionamiento hasta marzo o abril de 2026, aunque no sería hasta finales de año cuando estuviera operativo del todo. Eso sí, este último sería solo para largos --carril y alambrón-- pero no para planos.

Tampoco hay confirmada la inversión de ArcelorMittal de la planta DRI en Gijón, pese a que la UE ha ido aprobando medidas de protección para el acero europeo. Desde CCOO, se ha afeado que ahora se escuden en que es preciso menos costes energéticos o que los salarios son más elevados. Para Castro, la UE y las autoridades competentes deberán exigir el cumplimiento del compromiso de inversión.