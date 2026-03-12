Del Arco anuncia el refuerzo de la atención a los mayores y la dependencia con más de 700 plazas del ERA en tres años

La gerente del ERA, Nerea Monroy, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Emrique Rodríguez Nuño. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias incorporará desde este año y hasta 2028 más de 700 plazas residenciales para mayores, de las cuales 425 procederán de la construcción de nuevas residencias y de la transformación de plazas existentes, a las que se sumarán otras 300 concertadas.

Así lo anunciaron este jueves en rueda de prensa la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, acompañada del director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y la gerente del ERA, Nerea Monroy.

Del Arco ha recordado que el ERA es un "organismo único" en España que garantiza la atención residencial pública y concertada, cuenta actualmente con 5.454 plazas: 1.700 concertadas y el resto de gestión directa, con una ocupación del 94,6 %. Un total de 27 residencias dependen de este ente, que tiene cerca de 2.500 trabajadores en plantilla. Con la nueva oferta, contará con más de 6.100 plazas.

Las nuevas plazas se distribuyen de la siguiente forma: Nuevos equipamientos públicos. En este sentido ha indicado la consejera que se construirán dos nuevas residencias, una en Corvera (120 plazas), que saldrá a licitación a finales año, y otra en Luarca (120 plazas) cuyo proyecto se licitará este año.

Además, la unidad de convivencia de Peñamellera Baja, cuya ejecución concluirá a finales de 2026, dispondrá de 15 plazas. Por su parte, la ampliación de la residencia de Taramundi, que se licitará este año, sumará 12 plazas más.

Por otra parte se llevará a cabo la transformación y adaptación de plazas. En mayo se licitarán las obras de adaptación que permitirán transformar 158 plazas en las residencias del ERA, destinadas ahora a personas autónomas, para que puedan dar servicio a personas dependientes.

En cuanto a las plazas concertadas, la implantación del acuerdo marco con las residencias privadas, previsto para el mes de mayo, sumará 300 plazas a las 1.700 actuales, hasta llegar a 2.000.

"Nuestra prioridad son las personas vulnerables: el Plan Agiliza para mejorar la tramitación de la dependencia ya empieza a dar resultados y ahora vamos a ampliar nuestra capacidad residencial", indicí la consejera.

Esta ampliación se enmarca en el despliegue de la Estrategia CuidAS, que guía la atención a las personas mayores bajo los principios de autonomía, participación, vinculación al entorno habitual y atención personalizada. Este modelo busca reforzar la red de cuidados de larga duración ante la evolución demográfica de Asturias.

LISTAS DE ESPERA DEL ERA

Respecto a la lista de espera actual para acceder a una plaza del ERA, Monroy ha indicado que actualmente hay 298 personas esperando con el derecho reconocido, frente a "las 390 o así de hace un año". Ha explicado además que estamos enviando cartas a estas personas para preguntarles si prefieren seguir a la espera o si prefrieren otro tipo de recurso.

Se trata de intentar dilucidar cuantas de esas personas que están a la espera de una plaza realmente la necesita ahora o la quieren para un futuro, por si su situación empeora.

"Por eso no queremos renunciar a a la valoración en el domicilio, no queremos perder en calidad valoración", dijo la consejera que ha indicado que a medida que ofrecen otro tipo de recursos la demanda de una plaza en el ERA baja. También han querido dejar claro que nadie en situación de emergencia se queda sin plaza.

RECURSOS DEL PRINCIPADO

La consejera ha incidido en que todos los datos referentes a las plazas del ERA, así como listas de espera en las mismas, hay que analizarlos en el contexto del modelo de atención a mayores del Principado.

En este sentido ha aprovechado para recordar todos los recursos con los que cuenta el Gobierno asturiano para permitir que los cuidados de los mayores se pueda llevar a cabo permaneciendo estos en sus domicilios.