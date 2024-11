Del Arco dice que sobre la tasa Arope "no les preocupa ganar puestos en el ránking, sino llegar a quienes les necesitan"

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco ha indicado este jueves que lo que le preocupa a su consejería por encima de todo de la tasa de pobreza Arope, "no es ganar puestos en el ranking, sino llegar con medidas eficaces a las personas a las que más lo necesitan en cada momento". Y esto, a su juicio, tiene que ver con algo muy importante que es la Agenda 2030.

"Esta es una agenda que marca objetivos, que guía y que es hacia donde tenemos que mirar. Una agenda que, en general, en este país no estamos cumpliendo y que realmente preocupa a todas las comunidades", ha dicho Del Arco.

Del Arco ha comparecido a solicitud del PP para informar sobre la situación de pobreza y exclusión social en la región del informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS), el informe Arope.

Ha considerado que merecería la pena un estudio más centrado en nuestra comunidad, para conocer por qué, pese a que se aumentan transferencias, pese a que las pensiones en esta comunidad son altas, no conseguimos reducir las tasas de pobreza de la forma que querrían.

Ha añadido que también hay que hacer una lectura positiva y es que Asturias está reduciendo las tasas de pobreza en esta comunidad autónoma. No obstante ha incidido en que "merece la pena un estudio porque les permitiría más afinar en por qué, pese a todo este tipo de inversión, hablamos de casi 300 millones, las tasas no se reducen".

Ha explicado la consejera los prncipales datos del informe Arope y ha estacado que que el 48% de la población que está en esta privación material severa no son pobres. Además ha insistido en que hay que tener en cuenta que el mismo informe relaciona la situación de pobreza con tres bloques claramente definidos. Uno es la vivienda, otro es el empleo y otro son las transferencias.

"Ese bloque de medidas es lo que nos tiene que permitir planificar en torno a las medidas a aplicar", ha dicho la consjera que además, en respuesta al PP, ha destacado que en la mitad norte es Galicia quien lidera la tasa AROPE.

La diputada del PP, Beatriz Polledo, ha incidido en que después del análisis de este informe, unido también a otros malos datos económicos, como la tasa de actividad, la más baja del país, la primera conclusión es que la situación de Asturias "dista mucho de ese eslogan tan repetido en estos últimos años de no vamos a dejar a ningún asturiano atrás".

"Y es que yo creo que podemos concluir, a la vista de este informe y los anteriores, que no es que no dejemos ningún asturiano atrás, sino que directamente la que se está quedando atrás es Asturias. Y esto es a lo que nos enfrentamos, consejera, y el declive de nuestra tierra se refleja también en este decimo cuarto informe", ha indicado Polledo.

Ha añadido que el mejor antídoto contra la pobreza es "el empleo de calidad". "Desde el Grupo 'popular' preferimos abordar el problema con rigor, con propuestas serias frente a quienes lo único que les preocupa es lo estético o apropiarse de ciertas banderas políticas", ha dicho Polledo.

Desde el Grupo parlamentario de Vox, Gonzalo Centeno, ha indicado que "a pesar de que crean en lo contrario, en Vox están a favor del escudo social", pero ha manifestado que "la herramienta más potente para salir de la pobreza no es dar una subvención".

"Vivir de la paguita, de la subvención, tiene que ser siempre algo transitorio, no estructural, hay que intentar salir de ahí como sea", ha dicho Centeno. "Lo que no puede ser es que tiremos riadas de dinero en auténticas estupideces, gastarnos el dinero en auténticos chiringuitos que no sirven para nada, en financiar a dos sindicatos de clase, que son grandes empresas, eso es una auténtica locura, y por supuesto a la FADE, que no la dejo atrás, para mí son los tres mariachis", añadió.

El diputado de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha asegurado que a su grupo le preocupan las cifras del informe Arope y por ello tienen la mano al resto de grupos "para trabajar codo con codo por ese objetivo número uno de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que es precisamente terminar con la pobreza".

"El informe Arope nos pone delante de una realidad que a mi grupo parlamentario le incomoda particularmente y es que las medidas que estamos tomando para acabar con la pobreza son insuficientes, eso hay que decirlo y hay que ser honestos y mi grupo parlamentario desde luego va a trabajar por ensanchar ese escudo social", ha dicho.

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha indicado que lo que sí es cierto es que la magnitud de la brecha actual entre los más ricos y el resto es escandalosa y lo es a nivel mundial y en Asturias también.

"Desde luego que las cifras de Asturias son preocupantes pero igual de preocupantes que este empeño en decir si lideramos o no este ranking en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo a buscar verdaderas soluciones entre las cuales definitivamente en ningún caso se encuentra la supresión de los impuestos como de hecho le encantaría al PP y a algunos otros grupos de esta cámara", ha indicado Tomé.