Del Arco y Polledo intercambian reproches a cuenta de las listas de espera de Servicio Sociales

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco y la diputada del PP, Betariz Polledo, han vuelto enzarzarse este martes en un acalorado debate sobre las listas de espera de los servicios sociales. Ha sido después de que la consejera respondiese a la 'popular' que "resulta paradójico que la representante de un partido que durante años recortó, paralizó y privatizó los servicios sociales venga ahora a exigir hablar de agilidad en la gestión de los servicios sociles".

"Las listas de espera que hoy existen son, en gran medida, consecuencia directa del modelo de abandono institucional que su partido promovió cuando gobernó. Por eso, si quiere hablar de listas de espera, hágalo con responsabilidad, porque no se puede exigir lo que nunca se defendió. Los derechos sociales no se conquistan con esloganes ni con oportunismo parlamentario, sino con políticas serias, con gestión pública y con un compromiso real con las personas", dijo del Arco.

La respuesta de la consejera ha levantado el malestar de la diputada del PP que ha asegurado que "hay que tener jeta para dar esa respuesta".

"Es alucinante. Hay que tener mucha jeta. Mire, consejera, una vez más traemos este tema a esta Cámara del colapso estructural de las listas de espera sociales en Asturias. Porque, mire, los datos son demoledores, por más que intente echar balones fuera", dijo Polledo, que ha repasado algunas de las cifras como los 1.415 asturianos fallecidos con derecho a prestación y sin recibirla o las 8.600 personas que aguardan a que se valore la situación.

Polledo ha asegurado que tras la respuesta de hoy la consejera "no debería estar ni un minuto más en su puesto". "Lo suyo es un fracaso sin palieativos", dijo la diputada del PP.

En su turno de réplica la consejera ha ofrecido a la diputada del PP algunos de los datos de su consejería porque ha indicado que mientras Polledo repite preguntas, "esta última, el pasado 2 de octubre, el Gobierno trabaja".

"En estos días estamos tramitando el pago de 19.000 bonos térmicos. Hemos reducido la lista de espera del bono social térmico; en materia de dependencia entre junio y septiembre hemos reducido los 400 expedientes de valoración", dijo Del Arco, entre otros datos.