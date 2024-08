Arranca este viernes la Novena a la Virgen de Covadonga

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Novena a Nuestra Señora de Covadonga 2024 arranca este viernes 30 de agosto, bajo el lema 'María, Virgen orante'. La Novena tendrá lugar en la Basílica del Santuario, todos los días a las 18.00 con la celebración de la Eucaristía y a continuación se rezará el Santo Rosario en procesión con la imagen de la Santina hasta la Cueva, donde se cantará la Salve y el himno a la Virgen de Covadonga. Los actos serán retransmitidos a diario en directo a través del canal de YouTube del Santuario.

Según ha informado el Arzobispado en nota de prensa, este año la ofrenda a la Santina, signo de comunión entre Covadonga y los concejos y parroquias de toda Asturias, correrá a cargo del Ayuntamiento de San Antolín de Ibias.

Este año predicarán en la Novena el Cardenal Ángel Fernández Artime; el vicario parroquial de San Pablo de Oviedo, Alfonso López García; el vicario parroquial de la UP de San Pedro - La Merced de Oviedo, José María Sauras Vásquez; el párroco de la UP de las Peñamelleras (Alta y Baja), Jhon Steven Rivas; el párroco de la UP de Turón y capellán de la Fundación Educatio Servanda Asturias, José Javier Alumbreros; el párroco de la UP de Somiedo, Andrés Camilo Cardozo Polanía; el arcipreste de El Acebo y Párroco de la UP de Cangas del Narcea, Juan José Blanco Salvador; el párroco de la UP de Navelgas, Jesús del Riego Ruiz; y el abad de Covadonga.

El 8 de septiembre, Festividad de Nuestra Señora de Covadonga, la Eucaristía será a las 12.00 horas y estará presidida por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

El día anterior por la noche se celebrará la habitual vigilia de jóvenes a partir de las 21.00 horas.