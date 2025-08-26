'Artesanía de Asturias': nueva marca oficial para impulsar el sector artesano

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha creado el distintivo Artesanía de Asturias, una nueva marca creada con el objetivo de dotar de una imagen propia, única y reconocible a los productos realizados por los artesanos de la comunidad. La Dirección General de Empresa y Comercio ha aprobado la regulación de este sello, que ya ha comenzado a recibir solicitudes de uso por parte de talleres, empresas y profesionales del sector inscritos en el Registro de Actividades Artesanas.

La iniciativa busca visibilizar, proteger y mantener el prestigio del trabajo artesanal asturiano, reconociendo la diversidad de oficios y productos presentes en el territorio. El desarrollo de la marca se impulsó tras la adquisición, el pasado mes de enero, de los derechos de propiedad del distintivo por parte del Principado.

El nuevo sello institucional está compuesto por un isotipo inspirado en un trisquel celta, símbolo representativo de la identidad asturiana, con dos letras 'A' en azul y amarillo, acompañado del logotipo Artesanía de Asturias.

Entre los objetivos del distintivo se encuentran la diferenciación de los productos hechos en Asturias, su identificación clara ante los consumidores, la promoción y comercialización de las creaciones artesanales, así como la protección del prestigio de los talleres y profesionales del sector.

Según establece el decreto publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), el uso del sello queda reservado a empresas y talleres artesanos inscritos en el Registro de Artesanía, así como a asociaciones profesionales del sector, exclusivamente en actividades de promoción o comercialización de productos elaborados por sus asociados registrados.

La tramitación de las solicitudes se realiza a través de la sede electrónica del Principado, y el plazo máximo para conceder la autorización es de tres meses. El procedimiento permanecerá abierto de forma indefinida.