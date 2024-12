El Arzobispo firma el decreto de implantación de las 128 nuevas unidades pastorales en la diócesis de Oviedo

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha firmado este martes el decreto de implantación de las 128 nuevas unidades pastorales, que vienen a "organizar" el mapa de la diócesis. Sanz Montes ha rubricado este documento durante la celebración de la festividad de Santa Eulalia de Mérida, patrona de la diócesis, que ha tenido lugar en la Catedral de Oviedo a las 12.00 horas.

Durante la homilía, el arzobispo ha explicado que las nuevas 128 unidades pastorales "no sustituyen" a las vicarías, arciprestazgos y parroquias asturianas, sino que los coordinan "de una manera distinta y eficaz". Sanz Montes ha precisado que este cambio no se debe a "la gestión de una penumbra por falta de vocaciones sacerdotales", sino que responde a una "novedosa implicación" de otros cristianos que aportan a la comunidad "su particular idiosincrasia", entre los que ha mencionado sacerdotes, religiosos y laicos.

"Las nuevas unidades pastorales coordinan más eficazmente esta comunión vocacional valiente a la Iglesia Santa de Dios que peregrina en Asturias", ha explicado.

La Diócesis de Oviedo pasa así a contar con tres grandes vicarías --Avilés-Occidente, Oviedo-Centro y Gijón-Oriente--, doce arciprestazgos 128 unidades pastorales y 934 parroquias.

EL NUEVO MAPA

Según información publicada por el Arzobispado, en la Vicaría de Gijón Oriente y concretamente en el Arciprestazgo de Llanes, quedarían 5 Unidades Pastorales (UP). En el Arciprestazgo de Villaviciosa, 6 UP. En el de Covadonga, 5 y en el Arciprestazgo de Gijón, 14 UP y 4 grupos de parroquias asociadas, sumando un total de 34 unidades pastorales y cuatro uniones de parroquias asociadas.

En la Vicaría de Oviedo Centro, en el Arciprestago de El Fresno quedarían 9 UP; en el del Nalón 4; en el de El Caudal 11; en el Arcipestazgo de Siero 8 y en el de Oviedo quedarían 17 UP y 3 grupos de parroquias asociadas, con lo que la Vicaría de Oviedo-Centro tendría 57 UP y 3 grupos de parroquias asociadas.

Finalmente, en la Vicaría de Avilés-Occidente, en el Arciprestazgo de El Acebo, quedarían 3 UP, en Avilés 20 y en Villaoril 14, con lo cual en esta Vicaría estaría compuesta por 37 unidades.