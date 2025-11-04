La Asociación contra el Cáncer lleva al teatro Jovellanos 'Un monstruo viene a verme'

El presidente de Divertia Gijón, Oliver Suárez, presenta 'Un monstruo viene a verme', acompañado del gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Antonio Flecha, y del presidente de la Fundación Teatro Joven, David Peralto. - DIVERTIA GIJÓN

El presidente de Divertia Gijón, Oliver Suárez, ha presentado este martes la obra 'Un monstruo viene a verme', que podrá verse el próximo día 9, a las 20.00 horas, en el teatro Jovellanos.

Suárez ha señalado que también habrá un pase matinal para escolares al día siguiente, a las 10.30 horas. Así lo ha indicado, en rueda de prensa, acompañado del gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Antonio Flecha, y del presidente de la Fundación Teatro Joven, David Peralto.

El texto parte de la experiencia personal de Siobhan Dowd, inspiradora de la idea original y quien convivió con una enfermedad oncológica hasta su fallecimiento.

De ahí, la elección de esta obra para incluir en el programa 'Llámalo cáncer', dentro de la iniciativa Todos contra el Cáncer de la Asociación Española. "Todo un ejercicio de reflexión sobre los miedos y los deseos que les invito a hacer tras la representación", ha animado.

Flecha, por su parte, ha resaltado la importancia de esta obra para ellos, no solo por su calidad artística, su calidad conceptual, sino porque encaja perfectamente en el proyecto estratégico que tiene la asociación, que es llegar a más gente, sobre todo a los jóvenes y adolescentes.

"Esta obra tiene un componente emocional muy fuerte, ya que abarca temas como el duelo y el miedo pero, sobre todo, con un espíritu de acompañamiento, de comprensión y de ser capaz de transformar el dolor en aprendizaje", ha resaltado.

Al tiempo, ha señalado que esta obra llega cuando se inicia la primera edición de la Semana contra el Cáncer en Asturias 2025, que se celebrará a partir de este martes y hasta el próximo viernes. "Esta obra va a ser un colofón brillante a todos los actos que tenemos programados", ha remarcado.

Entre las actividades programadas, habrá una visita institucional al HUCA. También este próximo miércoles se desarrollará una jornada específica de investigación oncológica, al día siguiente será una jornada para pacientes y entorno y el último día orientarán la jornada al voluntariado.

Ha resaltado, unido a ello, que el broche de oro será esta obra teatral, que es, a su modo de ver, "un proyecto que es un puente entre el mundo de la cultura, el mundo de la educación y el mundo de la salud".

GESTIONAR EL DUELO

Ha incidido, además, en que la obra aborda un tema que ya aparece en la novela de Patrick Ness, donde se habla de la pérdida como parte de la vida.

"Es una obra sobre la luz, sobre la ilusión, sobre la reivindicación del mundo de la fantasía y de la imaginación para poder acometer situaciones difíciles", ha opinado.

En ella, Conor, un adolescente de 13 años, se inventa un amigo imaginario que le cuenta una serie de cuentos y en esta estructura de gran literatura del cuento, el personaje principal va transitando una serie de reflexiones que le llevan a aprender, a gestionar una situación difícil en la vida con una sonrisa, con ilusión.

Ha aclarado, eso sí, que no es una obra sobre enfermedad, es una obra sobre vida, sobre luz, es una obra sobre cómo interiorizar y cómo gestionar con una sonrisa y con felicidad las situaciones difíciles a las que todos nos tenemos que enfrentar en determinados momentos.

Ha explicado, asimismo, que al terminar la función del lunes habrá un coloquio con los alumnos que vayan a verla. "Es un coloquio importante porque recupera el espacio de expresión emocional en grupo y valida la expresión emocional de los jóvenes, sobre todo cuando se tardan de temas tan emocionales y tan sensibles como este", ha apuntado.