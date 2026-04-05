La Asociación de la Prensa de Oviedo y el Colegio de Periodistas lamentan la muerte de Diego Carcedo

Archivo - El presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, interviene en la entrega de los XXVII Premios de Periodismo Salvador de Madariaga, en la Fundación Carlos Amberes, a 22 de junio de 2021, en Madrid (España). El galardón, con - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Oviedo y el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias han lamentado el fallecimiento del periodista Diego Carcedo, a quien han definido como "una de las figuras más destacadas del periodismo español" y testigo de los principales acontecimientos nacionales e internacionales del siglo XX.

Ambas entidades han destacado su compromiso con el asociacionismo profesional y su defensa de los valores periodísticos de "veracidad, objetividad y honestidad" a lo largo de su trayectoria.

Asimismo, han recordado las palabras de reconocimiento que Carcedo dedicó en 2022 a la comunicación asturiana durante la entrega del Premio Libertas, cuando afirmó que se sitúa "entre las mejores informaciones regionales de Europa" y subrayó la obligación del periodismo de informar "con arreglo a la verdad" y sobre aquello que interesa a la ciudadanía.