La asturiana Ángela Santianes, nueva presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

Nueva ejecutiva de la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades españolas. - CCS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), celebrada este jueves en Madrid, ha elegido al nuevo Comité Ejecutivo de la organización, que estará presidido por Ángela Santianes Arbesú, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y directora general del complejo industrial de DuPont en Asturias.

Según ha informado la CCS en nota de prensa, el proceso electoral se ha desarrollado con una única candidatura, previamente proclamada por la Comisión Electoral y ratificada por la Asamblea General de la asociación.

La principal novedad es la incorporación de Ernesto Pedrosa Silva, presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo, como nuevo vocal. Asimismo, Montserrat Guàrdia Güell, presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña, pasa a ocupar una de las vicepresidencias de la Conferencia, cargo que el último año ha permanecido vacante.

El resto de los miembros del Comité Ejecutivo continúan formando parte del órgano, manteniéndose también Miguel Ángel Acosta como secretario general de la Conferencia. Tras la proclamación de la nueva ejecutiva, Ángela Santianes ha tomado la palabra ante la Asamblea General, y ha presentado su programa de trabajo para esta nueva etapa al frente de la organización.

El programa presentado articula la agenda de trabajo de la CCS en torno a cinco prioridades estratégicas, tales como consolidar el papel de la Conferencia como voz de la sociedad en el sistema universitario, reforzar la apertura de la universidad a su entorno social y productivo, impulsar nuevos modelos de formación adaptados a un contexto cambiante, fortalecer la dimensión práctica y emprendedora de la universidad y avanzar hacia instituciones universitarias más ágiles, digitales y mejor gobernadas.

En este sentido, la nueva presidenta ha subrayado la importancia de que la Conferencia continúe reforzando su papel institucional en los debates sobre el futuro del sistema universitario. "Queremos seguir consolidando el papel de la CCS como voz de la sociedad en el sistema universitario español y contribuir activamente a los procesos de modernización que afronta la universidad", ha afirmado.

Ángela Santianes (Langreo 1964), es ingeniera química por la Universidad de Oviedo y cuenta con una amplia trayectoria internacional en el ámbito empresarial. Ha desarrollado su carrera profesional desde hace más de tres décadas en la compañía DuPont, donde ejerce como directora general del complejo industrial de Dupont en Asturias.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado diferentes responsabilidades en España, Estados Unidos y Europa, incluyendo la dirección de unidades de negocio internacionales y la presidencia de la compañía en Puerto Rico.

Además de su actividad empresarial, participa activamente en distintas organizaciones del ámbito industrial y empresarial. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y vicepresidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), y en 2023 fue reconocida como Directiva del Año por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).