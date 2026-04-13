El asturiano Jaime Martínez Torrente logra la medalla de plata en la Olimpiada Informática Española

José García Fanjul, decano del COIIPA, Sergio Fernández-Combarro y Jaime Martínez Torrente. - CRONISTAR

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El asturiano Jaime Martínez Torrente ha logrado la medalla de plata en la Olimpiada Informática Española, celebrada el pasado fin de semana en la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid, tras finalizar en octava posición con 515 puntos, lo que le dio derecho a la presea de plata.

Además de la medalla de plata, el estudiante asturiano del Colegio San Ignacio ha sido reconocido como el representante de la ESO mejor clasificado en toda la competición, según ha informado la organización del certamen.

La delegación asturiana ha estado formada por Jaime Martínez Torrente y Sergio Fernández-Combarro, acompañados por José García Fanjul, decano del COIIPA y secretario del CCII.

En la competición, Martínez obtuvo 275 puntos en la primera jornada y 240 en la segunda, mientras que Fernández-Combarro sumó 100 puntos en la primera sesión y 3 en la segunda, finalizando en la posición 40.

Ambos participantes habían logrado su clasificación para la fase nacional tras la prueba regional celebrada en Asturias entre el 14 y el 21 de marzo, donde fueron los mejores clasificados en las modalidades cadete y juvenil, respectivamente.