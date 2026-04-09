Asturias apuesta por un urbanismo centrado en la calidad de vida y los cuidados frente a la "cultura del pelotazo"

Jornada sobre urbanismo en Oviedo. - PRINCIPADO

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha defendido este jueves un modelo de urbanismo centrado en la calidad de vida, los cuidados y la equidad social frente a la cultura del pelotazo, durante la jornada formativa 'Agenda Urbana Asturias, una nueva oportunidad profesional para arquitectos', organizada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

En el encuentro han participado el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, y la directora general de Urbanismo, Laura López, quienes han reivindicado un modelo territorial para Asturias que priorice la habitabilidad y el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses especulativos, y han subrayado el urbanismo como "un instrumento esencial para garantizar la prosperidad de las personas y la salud de los asentamientos humanos".

Ponte y López han analizado el papel de las nuevas herramientas estratégicas en la sesión titulada 'De AURA a la estrategia asturiana de desarrollo sostenible'. En este foro, que ha contado con la participación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, los representantes autonómicos han defendido el urbanismo como "una palanca clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible y cohesionado del territorio".

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha contrapuesto el modelo de desarrollo sostenible con las prácticas urbanísticas del pasado. "Frente a la cultura del pelotazo y el desarrollismo, defendemos un urbanismo que ponga en el centro la calidad de vida y la prosperidad de todas las personas, de las vecinas y de los vecinos, de todos los territorios", ha señalado. Ponte ha destacado que el objetivo es construir comunidades y hábitats "verdaderamente saludables y habitables que sitúen los cuidados en el centro desde una perspectiva igualitaria de género".

Ponte ha subrayado asimismo el papel fundamental de los profesionales de la arquitectura, cuya labor permite "mejorar la eficiencia energética y la envolvente térmica de nuestros edificios, reducir la huella de carbono, eliminar barreras y brechas arquitectónicas para mejorar la accesibilidad".

En su intervención, el director general de Agenda 2030 ha abogado por una visión "transformadora" del urbanismo que vaya más allá de la mera construcción de infraestructuras y conciba los asentamientos como espacios de proximidad basados en la soberanía energética, climática y alimentaria, desde la regeneración urbana y la restauración ecológica. "Ya lo decía Aristóteles, los seres humanos no se juntan para vivir, sino que se juntan para vivir bien y vivir bien implica tomar como carriles esenciales los 17 objetivos de desarrollo sostenible y eso implica huir de los privilegios del desarrollismo, como decíamos, de la cultura del pelotazo y creer de manera decidida y firme en un urbanismo feminista, equitativo, ecologista y sostenible", ha aseverado.

Por su parte, la directora general de Urbanismo, Laura López, ha puesto el foco en la capacidad de la planificación estratégica para generar consensos y trasladar los principios de la sostenibilidad a la realidad cotidiana. Ha explicado que herramientas como la Agenda Urbana y Rural de Asturias (AURA) funcionan como unas "reglas de juego que nos permiten operativizar el tan ambiguo y omnipresente concepto de la sostenibilidad".

Según López, la ordenación del territorio y el urbanismo son "el pegamento que cose todas estas actuaciones y las aterriza. Las aterriza en sentido literal, las baja al terreno, permitiendo que las estrategias se conviertan en proyectos colectivos que mejoren la convivencia".

Finalmente, la directora general ha incidido en el impacto directo que el diseño de pueblos y ciudades tiene sobre el bienestar social y el sistema de cuidados de la ciudadanía. Ha defendido el urbanismo como una red de soporte vecinal y ambiental, y ha concluido que "tener un parque cerca y vecinos con los que charlar es muchas veces tan importante como tener unos servicios sociales potentes".