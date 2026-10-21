Asturias autoriza de nuevo los mercados y subastas de ganado vacuno desde el 1 de noviembre

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OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha acordado autorizar, a partir del próximo 1 de noviembre, la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implique la concentración de ganado bovino. La medida, que se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), responde a la evolución favorable de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre.

Según ha informado el Gobierno asturiano en una nota de prensa, la flexibilización ha tenido en cuenta la evolución epidemiológica de la enfermedad, la vacunación en las zonas afectadas y la reducción estacional de la actividad de los insectos vectores. Por su parte, los eventos en los que participen otras especies animales continuarán sujetos a su normativa específica.

La autorización se ha limitado exclusivamente a animales procedentes de explotaciones ubicadas en Asturias que hayan permanecido de forma continuada en la comunidad antes del 1 de junio de 2026, así como a las reses nacidas en la región desde esa fecha, siempre que hayan permanecido en ella sin interrupción y no hayan salido del territorio asturiano tras el 1 de junio.

En el caso del Mercado Nacional de Ganados de Pola Siero, las instalaciones continuarán sin autorización como encuentro estatal hasta el 31 de diciembre. No obstante, el recinto se podrá utilizar para la agrupación, gestión, expedición y concentración de reses bovinas, siempre que los animales cumplan los mismos requisitos de procedencia y permanencia exigidos para el resto de las concentraciones autorizadas.

MEDIDAS DE CUARENTENA Y PREVENCIÓN

Por otro lado, la Consejería de Medio Rural ha fijado que las explotaciones que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo deberán mantener en aislamiento y cuarentena durante 21 días a todos los ejemplares de especies sensibles. Asimismo, se ha determinado la obligatoriedad de desinsectar tanto las reses como los vehículos que las transporten.

Los vehículos de transporte de ganado que entren en Asturias desde otra comunidad autónoma deberán cumplir con las obligaciones de limpieza, desinfección y desinsectación establecidas. Los servicios veterinarios oficiales, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, velarán por el cumplimiento de estas medidas.

Finalmente, el Ejecutivo asturiano ha recomendado limitar las visitas a las instalaciones ganaderas, evitar compartir personal, maquinaria o equipos entre explotaciones y proteger al ganado frente a insectos como mosquitos, tábanos y garrapatas. La Consejería ha precisado que todos estos plazos se podrán modificar en función de la evolución epidemiológica.