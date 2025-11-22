Asturias y Castilla y León decretan dos días de luto oficial por la muerte de dos mineros en Vega de Rengos

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este sábado la declaración de dos días de luto oficial en Asturias tras el fallecimiento de los mineros Óscar Díaz, de 32 años y vecino de Cangas del Narcea, y Anilson Solares, de 42 años y vecino de Villablino, víctimas de un accidente ocurrido ayer en la mina de Vega de Rengos.

El luto comenzará a las 16.00 horas de este sábado y se extenderá hasta las 16.00 horas del lunes 24 de noviembre, como muestra de pésame y respeto a las familias, compañeros de mina y vecinos, según ha indicado Barbón en un mensaje publicado en su perfil de X.

El presidente asturiano ha expresado su "más sentido pésame" y destaca que "toda Asturias llora con vosotros y por vosotros", subrayando el dolor de la familia minera ante esta tragedia.

Por su parte, la Junta de Castilla y León también ha declarado dos días de luto en señal de duelo. De esta manera, el Gobierno autonómico muestra el respeto de la Comunidad y su solidaridad con las víctimas y sus allegados.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el "profundo sentir" de Castilla y León ante esta "terrible tragedia", y todo el cariño a las familias, compañeros y amigos de los mineros fallecidos.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, la Administración autonómica ha explicado que ha estado en permanente coordinación con el Principado de Asturias a quien agradece su intervención, así como a todos los servicios de emergencias que han participado en las labores de rescate y atención.