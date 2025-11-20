Asturias cerró octubre con 22.548 pacientes esperando para operarse

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de pacientes en espera estructural de intervención quirúrgica en Asturias se situó en octubre en 22.548, lo que supone 125 más de los que se encontraban en esa situación en el mes de septiembre, según los datos publicados este jueves por la Consejería de Salud.

Desde el Principado destacan que la cifra supone 1.311 menos que el mismo mes del año pasado, cuando eran 23.776 los usuarios en esa situación. Explican que en octubre se ha alcanzado la sgunda cifra más alta de pacientes intervenidos de forma programada.

Los hospitales realizaron 6.318 operaciones programadas, lo que supone la segunda mayor cifra para un mes de octubre de los últimos ocho años y supera los registros previos a la pandemia.

Añaden que la reducción de la lista de espera destaca especialmente en el grupo de pacientes que aguardan de 91 a 180 días, así como en el de los que superan los 180 días. En cuanto a la espera media, baja en casi seis días respecto a septiembre.