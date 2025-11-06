Asturias cierra octubre con un mes cálido y muy seco, con temperaturas 1,5 ºC por encima de la media, según la Aemet

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Octubre ha sido un mes cálido y muy seco en Asturias, con una temperatura media de 14,6 grados --1,5 por encima de la media del periodo 1991-2020--, según el Resumen Climatológico Mensual publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La máxima media registrada ha sido de 19,7 grados y la mínima media de 9,4 grados. Se sitúa como el octavo mes de octubre más cálido del periodo 1961-2025.

En cuanto a la precipitación, el mes resultó muy seco, con 37,4 milímetros recogidos en promedio regional, un 71 por ciento menos de lo esperado para octubre, situándose como el octavo más seco desde 1961.

La insolación superó ligeramente la media histórica, con 149,9 horas en el Aeropuerto de Asturias frente a 137,1 de media y 164,5 horas en Oviedo frente a 164,1 de media del periodo 2012-2025.

El viento registró rachas muy intensas los días 22 y 23, alcanzando los 123 km/h en Vega de Ario (Picos de Europa) y los 113 km/h en el litoral, debido a la influencia de la borrasca 'Benjamín' y un intenso gradiente de presión.

Se registraron tres descargas eléctricas durante el mes, todas ellas el día 13. Destacó también el descenso drástico de las temperaturas provocado por un frente frío el día 5, mientras que los últimos días del mes las temperaturas ascendieron ligeramente con viento del sur.

Entre los valores extremos, la temperatura máxima más alta se registró el día 2 en Camuño (29,1 grados), mientras que la mínima más baja se produjo el día 24 en Puerto de Leitariegos (-2,1 grados). La mayor precipitación en 24 horas se dio el día 31 en Degaña (36,2 mm).