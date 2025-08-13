Asturias concede ayudas para la restauración de hórreos, elementos de brañas y trabajos arqueológicos

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha resuelto este mes cinco líneas de ayudas destinadas a la conservación y restauración del patrimonio cultural que suman una inversión de 988.526 euros y que beneficiarán a 56 concejos.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la convocatoria más destacada es la dirigida a la recuperación de hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés etnográfico. A través de esta línea se han concedido 429.738 euros para intervenir en más de un centenar de elementos tradicionales, distribuidos en medio centenar de concejos.

De este modo, el Gobierno de Asturias consolida su compromiso con la preservación de la arquitectura popular y la identidad cultural del territorio.

Además, según informa el Principado, las mejoras introducidas este año por Cultura en la convocatoria, como el abono anticipado de las subvenciones tras su concesión y la ampliación del plazo de justificación hasta agosto de 2026, facilitarán la ejecución de los proyectos y reforzarán la protección del patrimonio tradicional asturiano.

La consejería también ha resuelto esta semana la primera convocatoria para la restauración y conservación de bienes de interés patrimonial en brañas, con una dotación de 25.000 euros. Esta línea permitirá ejecutar seis actuaciones en Somiedo y Teverga, centradas principalmente en la rehabilitación de cabañas de teito y otros elementos.

Por otra parte, mediante la línea para la difusión del patrimonio, Cultura financiará una treintena proyectos que abarcan desde la divulgación de bienes materiales hasta la conservación de archivos de tradición oral. En este caso, la inversión total asciende a 125.000 euros, distribuidos entre entidades sin ánimo de lucro, particulares y empresas. Las iniciativas que recibirán fondos incluyen exposiciones, publicaciones, digitalización de fondos, talleres y propuestas audiovisuales, todas ellas orientadas a reforzar el vínculo entre la ciudadanía y su legado cultural.

Los proyectos subvencionados se desarrollarán en distintos concejos, con una notable presencia de propuestas comunitarias y locales. Esta convocatoria complementa las líneas centradas en la restauración física del patrimonio, al ampliar el alcance de la política cultural hacia la investigación, la divulgación y la transmisión intergeneracional de la memoria asturiana.

También se han resuelto las ayudas destinadas a la restauración de Bienes de Interés Cultural (BIC) o incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural (IPCA). Con un presupuesto de 350.000 euros, se han aprobado 27 actuaciones en 17 concejos, que abarcan tanto inmuebles como bienes muebles de especial relevancia histórica y artística.

Por último, se han concedido las subvenciones para proyectos arqueológicos, con un gasto de 58.788 euros. Las ayudas, que respaldan tanto iniciativas individuales como proyectos técnicos y científicos promovidos por centros de investigación, permitirán desarrollar este año once actuaciones en nueve municipios.