Asturias contará con una Unidad de Investigación Clínica al servicio de toda su red sanitaria

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la firma de un convenio entre el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias (Finba) que facilitará la creación de una Unidad de Investigación Clínica al servicio de toda la red sanitaria autonómica.

El Instituto de Salud Carlos III financiará el convenio con una aportación de 3,1 millones a la Finba procedente de los fondos europeos Next Generation. La inversión permitirá adecuar las instalaciones y adquirir la compra de material y tecnología, así como contratar personal.

Este nuevo órgano, que se ubicará en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), permitirá obtener el máximo rendimiento de toda la investigación que se realiza en las redes de atención primaria y hospitalaria. También facilitará el acceso de la población a ensayos clínicos y tratamientos innovadores, según ha informado el Gobierno asturiano.

La unidad contará con sala de tratamientos, sistema de telemedicina, equipos de imagen, una oficina de control de calidad y un área dedicada a farmacia hospitalaria. Además, se integrará con el sistema de historia clínica electrónica del HUCA y dispondrá de tecnología digital de inteligencia artificial y big data.