Asturias convoca el 11 de abril a 680 aspirantes para cubrir 26 plazas de cocinero, personal de laboratorio y servicios

Examen de oposiciones - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campus de El Cristo, en Oviedo, acogerá este sábado, 11 de abril, tres procesos selectivos correspondientes a diferentes ofertas de empleo público de los años 2022 y 2023, a los que están convocadas 680 personas para la cobertura de 26 puestos de trabajo de cocinero, personal de laboratorio y servicios generales.

Según ha informado el Gobierno asturiano en nota de prensa, las pruebas se desarrollarán a partir de las 10.00 horas en la Facultad de Economía y Empresa (Aularios 1 y 2), en el campus del Cristo de la Universidad de Oviedo.

En esta jornada se celebrará el primer examen para asignar cuatro plazas de la categoría de cocinero ayudante, Grupo D, en régimen de personal laboral fijo, correspondientes a la oferta de empleo público de 2022. A este proceso están convocadas 237 personas por turno libre. El ejercicio consistirá en la realización de un cuestionario de 50 preguntas, más 10 adicionales de reserva, mientras que las personas que acceden por promoción interna están exentas de esta prueba.

También tendrá lugar la primera prueba para la provisión de 15 plazas del cuerpo de Servicios Generales, Grupo C, Subgrupo C2, en régimen de funcionario de carrera, también correspondientes a la oferta de empleo público de 2022. En este caso, participarán 226 aspirantes por turno libre y cinco por promoción interna. El examen consistirá en un cuestionario de 60 preguntas para el turno libre y de 50 para promoción interna, en ambos casos con 10 preguntas adicionales de reserva.

Por último, se celebrará la primera prueba para acceder a siete plazas de la categoría de Analista de Laboratorio, Grupo C, en régimen de personal laboral fijo, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2022 y 2023. A este proceso están convocadas 217 personas por turno libre, y la prueba consistirá en un cuestionario de 50 preguntas, más 10 adicionales de reserva. Las personas que concurren por promoción interna están exentas de este ejercicio.

Para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, el dispositivo contará con la participación de 18 empleados públicos del Principado, encargados de la vigilancia de las aulas y la atención a los aspirantes.