Asturias defiende en el Comité de las Regiones crear zonas de aceleración industrial

Guillermo Peláez, en el Comité de las Regiones - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha defendido este miércoles en Bruselas la creación de zonas de aceleración industrial que faciliten nuevas inversiones en tecnologías limpias y permitan mantener la actividad productiva y el empleo en territorios como Asturias, con amplia presencia de empresas que necesitan gran cantidad de energía.

Peláez ha intervenido en el pleno del Comité Europeo de las Regiones durante el debate de un proyecto de dictamen sobre la Ley de Aceleración Industrial, una propuesta normativa orientada a reforzar la competitividad de la industria, agilizar permisos y acelerar la descarbonización de sectores estratégicos.

A juicio del consejero, las zonas de aceleración representan una oportunidad para agrupar inversiones, compartir infraestructuras y reforzar las cadenas de valor. En el caso de Asturias, ha precisado, podrían favorecer la colaboración entre empresas de materiales básicos y la diversificación de actividades en el sector industrial.

"Las zonas de aceleración deben servir para que las industrias estratégicas permanezcan en nuestros territorios y puedan competir mientras avanzan hacia tecnologías más limpias", ha señalado Peláez, quien ha subrayado la importancia de contar con entornos adecuados para atraer proyectos de descarbonización.

El titular de Asuntos Europeos ha reclamado que la designación de estas áreas forme parte de estrategias integrales de desarrollo elaboradas por las propias regiones en colaboración con los Estados miembros y mediante el diálogo con los interlocutores económicos y sociales.

Además, ha reclamado itinerarios de transición claros y progresivos que permitan ajustar los procesos productivos a los objetivos climáticos europeos sin interrumpir la actividad. En este sentido, ha abogado por aprovechar la experiencia de los planes de transición justa y favorecer un entorno estable para inversiones de largo recorrido.

La propuesta de Ley de Aceleración Industrial, presentada por la Comisión Europea en marzo de 2026, incluye medidas para simplificar autorizaciones, fomentar la demanda de productos industriales con bajas emisiones y facilitar la concentración de iniciativas estratégicas en zonas específicas.