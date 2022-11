Asturias desarrollará en 2023 una estrategia frente a la trata y la prostitución

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno asturiano desarrollará a lo largo del año 2023 una estrategia contra la trata y la prostitución. Así lo ha confirmado la directora general de Igualdad del Gobierno asturiano, Nuria Varela, antes de presidir la reunión del Consejo de la Mujer en Oviedo.

Uno de los puntos del orden del día del encuentro era precisamente presentar el borrador de los presupuestos de Igualdad para 2023, en el que no existen variaciones significativas, según Varela.

Por otro lado, en la reunión se iba a presentar también la campaña del Gobierno del Principado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año se dedicará a la violencia 'invisible" sobre las mujeres, con cuestiones como la "invisibilización" o el "desprecio". Son cuestiones, según Varela, que "abonan el que luego las agresiones sexuales se puedan dar".

En el orden del día de la reunión del Consejo de la Mujer no figuraba ningún punto relacionado con polémica acerca de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí' y las revisiones de sentencias que se están produciendo.

"Cuando se ha detectado un fallo o efecto indeseado, yo creo que lo mejor es rectificar, no pasa nada", ha comentado Varela, en la línea de las declaraciones que ya realizó este miércoles cuando apuntaba que los problemas de la norma ya habían sido advertidos.

Según Nuria Varela todo lo que ocurre en materia de Igualdad genera "tormentas mediáticas" y no debates "serios, sosegados y tranquilos". La dirigente asturiana ha dicho que está claro que la voluntad de la ley no era hacerle la vida más fácil a los violadores ni disminuir las penas. Que haya fuerzas políticas que estén pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no contribuye nada a que exista un "debate sosegado", ha añadido.