Asturias destaca el potencial del puerto de Gijón para reforzar la conexión logística con León

Jornada sobre el puerto de Gijón en León - GOBIERNO DE ASTURIAS

LEÓN/OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha destacado este martes el potencial que ofrece el puerto de Gijón para reforzar la conexión logística con León.

También ha incidido en el salto cualitativo que ha supuesto la variante de Pajares para el transporte ferroviario de mercancías, que ahora permite el paso de más de 700 trenes al mes y composiciones de hasta 750 metros. Desde la entrada en servicio de esta infraestructura, el tráfico de mercancías ha crecido anualmente un 27%.

Calvo ha facilitado estos datos durante su intervención en la jornada organizada en la capital leonesa por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), en colaboración con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Autoridad Portuaria de Gijón para impulsar la conexión entre Asturias y analizar las prestaciones que ofrecen las instalaciones de El Musel.

La actual conexión ferroviaria con León amplía el área de influencia del puerto gijonés y refuerza su relación con la provincia vecina, una oportunidad que ya se traduce en servicios concretos. Así, el pasado febrero comenzó una ruta regular entre El Musel y León, inicialmente con frecuencia semanal, destinada especialmente al transporte de productos agroalimentarios en contenedores y con previsión de multiplicar frecuencias.

Calvo también ha valorado el interés de las empresas leonesas por las prestaciones que ofrece El Musel y la posibilidad de seguir incrementando los tráficos, desarrollar nuevas conexiones ferroviarias y avanzar en soluciones logísticas intermodales.

Ha subrayado la importancia de continuar estrechando la colaboración entre Asturias y León para aprovechar las nuevas infraestructuras y mejorar la competitividad de las empresas de ambos territorios.

En los últimos años, el puerto gijonés está desarrollando un proyecto global de transformación de su red ferroviaria, orientado a mejorar su capacidad, fiabilidad e integración con la actividad logística, según han informado desde el Gobierno asturiano.

En 2024 concluyeron las obras del nuevo acceso ferroviario al muelle norte y la sustitución de la vía trasera de los muelles de La Osa, con una inversión de casi tres millones y la rehabilitación de cerca de 1.500 metros de vías. A ello se suma la renovación de la estación Sur, con una inversión de 4,97 millones, y otros 1,5 para el mantenimiento, durante cuatro años, de los casi 35 kilómetros de red ferroviaria interior. En conjunto, estas medidas han permitido movilizar 16 millones para impulsar el ferrocarril en El Musel y reforzar su capacidad para asumir nuevos tráficos.

Este proceso se complementa con el desarrollo de la Zalia como plataforma intermodal al servicio de la actividad logística y productiva y con el proyecto Integrated Safe Logistics Area (ISLA), orientado a mejorar la gestión de los flujos de mercancías vinculados con las instalaciones portuarias y reforzar la conexión entre los distintos modos de transporte. Estas actuaciones buscan consolidar Asturias como nodo logístico del Corredor Atlántico.