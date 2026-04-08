Asturias destina 490.000 euros a ayudas para mayores y personas con discapacidad en 2026

El Gobierno de Asturias publica la convocatoria de ayudas individuales para mayores y personas con discapacidad correspondiente a 2026, dotada con 490.000 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) la convocatoria de ayudas individuales destinadas a mayores y personas con discapacidad para 2026. Esta línea, dotada con 490.000 euros, se concederá en régimen de concurrencia competitiva.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas de apoyo a las personas más vulnerables y tiene como finalidad mejorar la autonomía personal, la calidad de vida y la permanencia en el entorno habitual de mayores y personas con discapacidad, con ayudas que facilitan su acceso a productos de apoyo esenciales.

Así, podrán financiar los gastos derivados de la adquisición de estos artículos durante este ejercicio y también de los que hayan comprado una vez finalizado el plazo de la anterior convocatoria, perteneciente a 2025. De esta forma, se garantiza la continuidad del respaldo público y se evitan situaciones de desprotección.

Entre los productos subvencionables se incluyen, entre otros: elementos de apoyo para prevenir úlceras por presión, como colchones antiescaras, prótesis dentales removibles, productos de apoyo para el cuidado y la protección personales, como asientos para duchas, grúas y camas articuladas eléctricas, artículos para la protección visual, como lentes con filtros y sistemas de apoyo para la audición, incluidos audífonos.