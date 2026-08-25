Asturias, donde más suben los precios industriales en julio, un 19%

Archivo - Vista aérea de una industria - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha sido en julio la comunidad autónoma donde más subieron los precios industriales, un 19 por ciento por ciento en comparación con el mismo mes de 2025, casi diez puntos por encima de la media nacional (+9,2%), según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, es decir, en comparación con junio, la inflación industrial en la comunidad aumentó un 14,7% y en lo que va de año un 16%.

En términos interanuales, hubo subidas de precios en todo tipo de bienes, destacando la energía con un 29% de incremento y los bienes intermedios, que subieron un 11,1%. En comparación con junio, en Asturias el mayor crecimiento se registró en la energía (+27,2%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, los precios industriales se dispararon un 9,2% en el séptimo mes del año en relación a julio de 2025, tasa 2,2 puntos superior a la de junio, impulsados por los precios de la energía.

Con la tasa interanual del séptimo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena cinco meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 6,5 puntos, hasta el 20,8%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,5%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales redujeron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (julio sobre junio), la inflación industrial se disparó un 3% tras encarecerse un 16,6% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 5,3% el refino de petróleo.

La inflación industrial creció en todas las comunidades autónomas, con Asturias (+19%) y Canarias (+18,5%) a la cabeza, mientras que los incrementos más contenidos fueron los de Extremadura (+3,2%) y el ya citado de Cantabria (+3,8%).