Asturias duplica en una semana la incidencia de gripe y espera el pico de la enfermedad para navidades

Concepción Saavedra - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de gripe en Asturias se ha duplicado en una semana. Si hace siete días la incidencia era de 37,4 casos por 100.000 habitantes, esta semana se ha elevado hasa los 63,4 casos por 100.000 habitantes.

Los datos los ha aportado la consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, a preguntas de los periodistas. El pico se espera para dentro de dos semanas, en plenas navidades.

La dirigente regional, no obstante, ha matizado que el subtipo K, que tenía una transmisión más elevada, se ha estabilizado, de forma que la gripe habitual vuelve a estar a la cabeza de los virus respiratorios.

Desde la Consejería de Salud, Saavedra ha recomendado "la vacunación como el mejor método preventivo frente a la gripe". Asimismo, ha recordado "las medidas preventivas, la ventilación, la higiene de manos o el estornudar en el hueco del codo".

También ha insistido en la recomendación del uso de la mascarilla. "Sobre todo cuando estamos con población vulnerable o en centros sanitarios, sociosanitarios o en farmacias", ha indicado.