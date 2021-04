Asturias es favorable a ampliar la vacunación con AstraZeneca a mayores de 65 años

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra ha explicado la logística de vacunación prevista para esta semana en la que se establece la administración de 21.000 dosis de la AstraZeneca dirigidas a la población de 65, que ya se están finalizando y de 64 años. Además el director de Salud, Rafael Cofiño ha indicado que, a la espera de lo que se decida en la Comisión de Salud, el Principado es "favorable" a ampliar el uso de esta vacuna más allá de los 65 años sin límite de edad.

Saavedra ha indicado que desde los servicios sanitarios entienden que "puede haber desconfianza" con esa vacuna y tanto ella como el director de Salud, Rafael Cofiño, han destacado que es "un reto de comunicación que tienen por delante".

Así, aunque no han facilitado datos concretos, Saavedra ha manifestado que en el día de ayer fueron muchos los asturianos de 65 y 64 años los que no acudieron a su cita con la vacuna. No obstante ha insistido en que "los riesgos en esa franja de edad de 60 a 65 años son casi inexistentes".

En el Principado de Asturias ya se han administrado 14.441 dosis de esta vacuna a menores de 60 años, lo que ocurra ahora con la segunda dosis es algo que aun está por determinar por parte de la Comisión de Salud Pública. Han insistido en que se decidió empezar por las franjas de edad de 65 y 64 años a la espera y en vista de lo que se decidiese en el consejo Interterritorial.

"Nuestra idea es seguir con las personas de 63, 62 y 61, pero en el caso de AstraZeneca no sabemos aún cuántas dosis nos van a llegar y las semanas en las que lo harán", ha dicho.

TOTAL VACUNACIÓN

En total para esta semana se prevé la administración de 60.000 dosis, de las 39.000 de ellas son de Pfizer y Moderna, y con las mismas se espera finalizar el grupo de más de 80 y acabar también con las personas de 77,78 y 79 años. Además se llevará a cabo la vacunación de trasplantados, diálisis y Down mayores de 40 años, un colectivo de unas 2.000 personas en total. Después se vacunaría a los pacientes oncológicos, que requieren valoración de sus propios servicios sanitarios.

Saavedra ha indicado que hasta este miércoles se han inoculado ya en Asturias un total de 266.175 vacunas. Así son ya 96.029 las personas que han recibido las dos dosis y más de 170.000 las que han recibido una dosis.

TELÉFONO CITAS DE VACUNACIÓN

Saavedra también ha dado cuenta de toda la información relacionada con el teléfono puesto en marcha para ofrecer la cita automática de vacunación que desde su puesta en marcha el lunes realizó 14.868 llamadas para citar, citando finalmente a un 46,6% de los mismos. Ha indicado que si bien se han registrado algunas incidencias, las mimas ya se han solventado tras contactar con las personas afectadas por las mismas.

Concepción Saavedra ha recordado que el número desde el que se llama para ofrecer la cita de vacunación es el 984016114 y ha insistido en que no es necesario llamar para reclamar cita. Respecto al teléfono de información, desde su puesta en marcha se han recibido ya más de 84.000 consultas.

Por otra parte la gerente del Sespa se ha referido a la situación asistencial y ha indicado que si bien la misma está siendo estable en las últimas semanas, se requiere "prudencia". Así ha destacado que se ha detectado un descenso últimas cuatro semanas, sin embargo en los últimos siete días se ha dado un ligero incremento en la hospitalizaciones, del 1,6%, y del 46% en la UCI, lo que hace necesario ser muy cautelosos.

Ha insistido en que si bien la ocupación por pacientes covid no es ahora mismo muy elevada, la misma preocupa porque si hay muchos pacientes no covid ingresados.