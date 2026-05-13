Asturias generará más de 15.200 contratos durante la campaña de verano, según Randstad

Gente en la terraza de un bar en Zaragoza - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Asturias generará 15.235 contratos durante la campaña de verano de 2026, lo que supone un incremento del 11,9% respecto al año anterior, cuando se firmaron 13.610 contratos. Según las previsiones de Randstad, este crecimiento se sitúa en línea con la media nacional, que alcanza el 12,2% y proyecta un total de 790.245 contrataciones.

En este contexto, Asturias se mantiene entre las regiones con menor volumen de contratación en España, con cifras similares a las de comunidades como Extremadura (14.400) o Cantabria (11.475).

POR SECTORES Y PERFILES

El sector de la restauración lidera la contratación y concentra o cerca del 49% de las firmas a nivel nacional, con más de 389.000 contratos. Le siguen el transporte y la logística, con 219.720 firmas; el comercio, con 152.105; y el sector del ocio y el entretenimiento, con 29.090 contrataciones.

En cuanto a los perfiles más demandados en esta campaña, destacan especialmente los de camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén y repartidores. Asimismo, se registra una alta demanda de animadores y personal para eventos durante los meses de verano.