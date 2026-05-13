Asturias generará más de 15.200 contratos durante la campaña de verano, según Randstad

Gente en la terraza de un bar en Zaragoza
Gente en la terraza de un bar en Zaragoza - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 11:15
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   OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

   Asturias generará 15.235 contratos durante la campaña de verano de 2026, lo que supone un incremento del 11,9% respecto al año anterior, cuando se firmaron 13.610 contratos. Según las previsiones de Randstad, este crecimiento se sitúa en línea con la media nacional, que alcanza el 12,2% y proyecta un total de 790.245 contrataciones.

   En este contexto, Asturias se mantiene entre las regiones con menor volumen de contratación en España, con cifras similares a las de comunidades como Extremadura (14.400) o Cantabria (11.475).

POR SECTORES Y PERFILES

   El sector de la restauración lidera la contratación y concentra o cerca del 49% de las firmas a nivel nacional, con más de 389.000 contratos. Le siguen el transporte y la logística, con 219.720 firmas; el comercio, con 152.105; y el sector del ocio y el entretenimiento, con 29.090 contrataciones.

   En cuanto a los perfiles más demandados en esta campaña, destacan especialmente los de camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén y repartidores. Asimismo, se registra una alta demanda de animadores y personal para eventos durante los meses de verano.

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