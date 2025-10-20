Asturias insta al Gobierno a aplicar bonificación del 100% en el peaje del Huerna tras la negativa de Puente a anularlo

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha instado este lunes al Ejecutivo central a aplicar la bonificación del 100% en el peaje del Huerna (AP-66) tras la negativa del ministro del ramo, Óscar Puente, a anular la prórroga del peaje.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Calvo ha explicado que el Ejecutivo asturiano sigue en la hoja de ruta comprometida, trabajando para la supresión del peaje o la bonificación del 100% para todos los usuarios, unos objetivos "claros" que se derivan del dictamen de la Comisión Europea que determinó que la prórroga realizada en el año 2000 había sido ilegal.

El lunes volverá a haber una reunión de la Alianza por las Infraestructuras, y en ella el Principado quiere presentar al resto de miembros las actuaciones que está llevando a cabo para lograr acabar con el peaje, así como el trabajo con las comunidades autónomas de Castilla y León y Galicia, afectadas por el mismo dictamen. Una vez recogida toda la información relativa al dictamen y el expediente de la prórroga del 2000, Calvo no descarta un acto público con las otras CCAA.