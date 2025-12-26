Asturias invertirá 3,6 millones en el uso de la IA para programas que agilizarán el diagnóstico de patologías

Inversión en el uso de la IA para programas que agilizarán el diagnóstico de patologías. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado este viernes, en una reunión telemática extraordinaria, un gasto de 3,6 millones para implantar nuevos programas en la red sanitaria que facilitarán el diagnóstico de patologías y ayudarán a analizar pruebas por imagen.

La partida general se distribuye en dos líneas diferenciadas, que se explican a continuación. Por un lado, se dedicarán 2.527.011 euros a la implantación de programas informáticos basados en la IA de ayuda al diagnóstico clínico para la lectura de radiografías de tórax y huesos.

Este proyecto, cofinanciado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se desarrollará tanto en el ámbito hospitalario como en los centros de atención primaria. Estos programas introducirán modelos de inteligencia artificial que ayuden a obtener diagnósticos más ágiles.

cccPor otra parte, se destinarán 1.158.187 euros a la contratación e implantación de nuevas técnicas de análisis de datos en atención primaria, basadas en la IA, para analizar retinografías diabéticas. Se trata de imágenes de alta resolución del fondo del ojo que permiten detectar de modo temprano la retinopatía diabética, una complicación de la diabetes que daña los vasos sanguíneos de la retina.

Cabe recordar que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha adquirido en esta legislatura nuevos retinógrafos para ampliar la capacidad de resolución del programa de cribado de lesiones en la retina en pacientes diabéticos.

El uso de la IA para apoyar la toma de decisiones del personal clínico se fortalece tras los buenos resultados obtenidos con la implantación de este tipo de programas en el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres, que cuenta con este tipo de herramientas innovadoras para pruebas radiológicas y en las consultas de dermatología de atención primaria.

MEJORAS EN LAS CARRETERAS AUTONÓMICAS

El Consejo de Gobierno ha autorizado una partida global de 9.413.914 euros para ejecutar varias actuaciones de mejora en la red de carreteras autonómicas que ayudarán a reforzar la seguridad y el adecuado mantenimiento de las vías.

Además, el Ejecutivo ha aprobado un gasto de 2.599.984 euros para el mantenimiento y reparación de los sistemas de contención frente a desprendimientos y aludes. El contrato, que se ejecutará en el período 2026-2028, permitirá reforzar las infraestructuras que protegen las plataformas de las carreteras.

El Principado dedicará 3.732.379 euros a garantizar el servicio de mantenimiento y explotación de túneles, alumbrado y semáforos en el bienio 2026-2027. Esta partida facilitará la gestión permanente de los túneles conectados al centro de control de Riaño, en Langreo. En concreto, se llevará a cabo el seguimiento de los 25 túneles de la red, que envían la señal de un total de 74 túneles existentes. Estos equipos de mantenimiento prestarán apoyo técnico al personal de brigadas de conservación para efectuar inspecciones y subsanar posibles incidencias.

PROYECTOS DE FUTURO EN LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

El Ejecutivo autonómico ha aprobado un anticipado de gasto de 1.053.828 euros para afrontar la renovación integral del alumbrado público de los puertos de San Esteban de Pravia (Muros de Nalón) y L'Arena (Soto del Barco) en el período 2026-2027.

El proyecto incluye la ejecución de nuevas canalizaciones y la renovación del cableado, los cuadros eléctricos y los báculos del sistema de iluminación LED. Esta inversión aumentará la eficiencia y el ahorro energético, así como las condiciones técnicas y de seguridad en ambas infraestructuras.

AYUDA DE EMERGENCIA A HAITÍ

El Consejo de Gobierno ha autorizado una ayuda de emergencia de 55.000 euros para apoyar a la población infantil de Haití, que ha visto interrumpido su acceso a la educación por los daños provocados por el huracán Melissa en las infraestructuras escolares del país.

La subvención se canalizará a través de Unicef y beneficiará a cerca de un millar de niños y niñas en edad escolar, así como a 50 docentes de Quest y Grand'Anse, que figuran entre las regiones más golpeadas.

De este modo, se persigue garantizar la continuidad del aprendizaje y el rápido regreso de la infancia más afectada y vulnerable a un entorno escolar seguro, inclusivo y protector en un país que enfrenta que enfrenta una emergencia humanitaria crítica. La ayuda, aportada a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, permitirá la adquisición y distribución de kits de material escolar y pedagógico, así como la puesta en marcha de actividades de apoyo psicosocial como recreativas, talleres expresivos, y sesiones de apoyo emocional.

ENTORNOS DE TRABAJO LIBRES DE VIOLENCIA

El Ejecutivo ha dado luz verde a un convenio de colaboración entre el Servicio de Salud (Sespa) y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnológica (Ficyt) para la ejecución del proyecto europeo Brave-Wow, una iniciativa financiada con fondos comunitarios para lograr espacios de trabajo inclusivos y libres de violencia.

El grupo de investigación estará formado por personal del Sespa y de Ficyt y se centrará en recopilar datos sobre violencia en el trabajo en la red de atención sanitaria. El proyecto europeo, que se desarrollará de forma simultánea en España, Portugal, Italia y Eslovenia, reserva para Asturias 309.363 euros, de los que el Sespa aportará 58.850.

BIENAL CLIMÁTICA 2025-2026

El Consejo de Gobierno ha acordado conceder 50.000 euros al Ayuntamiento de Avilés para el evento cultural y pedagógico de la Bienal Climática 2025-2026. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la sostenibilidad, la transición ecológica y la sensibilización sobre el cambio climático a través de una programación diversa en el ámbito de la creación contemporánea (literatura, música, artes plásticas, cine, teatro y otras disciplinas).

La organización de este evento, que aspira a convertirse en un referente cultural y de concienciación medioambiental a nivel nacional e internacional, involucra a las tres administraciones.