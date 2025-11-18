Asturias y León prorrogan hasta 2026 el convenio para la promoción conjunta de sus estaciones de esquí

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado y la Diputación de León han aprobado la segunda adenda al convenio de colaboración firmado en 2024 para la promoción conjunta de sus cuatro estaciones invernales: San Isidro, Valle de Laciana-Leitariegos, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno.

Esta adenda tiene como propósito prorrogar la vigencia del acuerdo original, firmado en mayo de 2024, para continuar la promoción conjunta de las cuatro estaciones de esquí. El objetivo principal de la colaboración, extendida hasta octubre de 2026, es fomentar el esquí facilitando la movilidad de usuarios mediante la creación y mantenimiento de forfaits de uso común o conjunto.

La comisión de seguimiento del convenio, celebrada el 4 de agosto de 2025, ha constatado los resultados positivos derivados de la colaboración establecida en el convenio original, formalizado el 24 de mayo de 2024, y su primera adenda.

El convenio original tiene como objeto la colaboración entre las partes para fomentar la práctica deportiva del esquí en sus instalaciones deportivas invernales. Esto se logra potenciando y promoviendo conjuntamente la movilidad de todos los usuarios y esquiadores por las cuatro estaciones de esquí. Las partes implementan esta colaboración mediante la utilización de forfaits de uso común o conjunto y la promoción externa.