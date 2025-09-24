Asturias logra la inclusión del anillo central en la planificación eléctrica que supone duplicar la capacidad de la red

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidencte del Principado, el socialista Adrián Barbón ha anunciado este miércoles durante una de sus intervenciones en el Debate de Orientación Política, que Asturias acaba de lograr la inclusión del anillo central en la planificación eléctrica española.

Según Barbón esto va a suponer duplicar la capacidad actual de la red, lo que va a garantizar la descarbonización de nuestra industria y la creación de nueva industria.

Barbón ha indicado que se trata de una cuestión que se ha negociado esta misma mañana en Madrid, por parte del consejero de Ciencia Borja Sánchez y que además supone la asignación de 78 nuevos puntos de conexión, la construcción de nueve subestaciones para garantizar ello y la actualización de otras cinco.

"Este es un acuerdo de este mismo instante que va en la línea que reclamábamos desde el Gobierno de Asturias, de forma conjunta, que era la necesidad de si queremos descarbonizar, y nosotros estamos comprometidos con esa descarbonización, se necesitaba", dijo Barbón.