Asturias logra un récord histórico de empresas que exportan de manera regular con 679 compañías exportadoras habituales

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias logró el año pasado un nuevo récord de empresas con actividad exportadora regular, a pesar de la debilidad económica de países europeos como Alemania y los aranceles aplicados por el gobierno de EEUU a las importaciones procedentes de la Unión Europea (UE). Así, en 2025, según datos de la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (Asturex), se marcó un nuevo hito: 679 compañías exportadoras habituales, un 0,3% más que el año anterior, en el que ya se había alcanzado el máximo histórico.

Desdetacan desde el Gobierno que a pesar del complejo contexto económico y geopolítico, las exportaciones asturianas alcanzaron el año pasado los 5.564 millones, solo un 2,1% por debajo de 2024, y la balanza comercial arrojó un saldo positivo de 350,9 millones.

A nivel nacional, prácticamente la mitad de las comunidades rebajaron sus ventas al exterior y los mayores retrocesos los experimentaron aquellas con mayor peso industrial en sus exportaciones.

Inciden además en que estos dos parámetros, récord de exportadores regulares y reducida caída en el volumen global de ventas, se han logrado "en unas condiciones extremadamente desfavorables para el comercio internacional, sobre todo desde el anuncio de los aranceles de EEUU a la Unión Europea en marzo y la ralentización del motor industrial europeo", ha explicado Bruno López, director general de Asturex.

"Esa ligera caída en las exportaciones asturianas demuestra que las empresas del Principado tienen una gran resiliencia", ha añadido.

Respecto a los productos que más vende Asturias al exterior, de nuevo el cinc y sus manufacturas encabezan la clasificación, seguidos por los productos y manufacturas de fundición, hierro y acero. Barcos, minerales y escorias, pasta de madera, leche y productos lácteos completan los diez primeros puestos.

En cuanto a los principales socios comerciales del Principado, Francia encabeza la lista, seguida de Italia y Portugal. Entre los diez primeros países, Brasil sustituye a Marruecos tras crecer las exportaciones al país tropical un 75% el año pasado.

En 2025, Asturias exportó bienes a Estados Unidos por valor de 229 millones, un 1,95% menos. Este país fue el noveno destino de las exportaciones asturianas.

"La imposición de aranceles apenas se ha notado porque muchas empresas, americanas y europeas, realizaron compras anticipadas para prevenir su efecto", precisó Bruno López, quien también advirtió de que el efecto total de los aranceles podría notarse este año, tal como apuntan los expertos.