Asturias perderá en diez años el 30 por ciento de los autónomos del sector del comercio, según UPTA

Eduardo Abad - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha alertado este martes que, según la proyección de los últimos años, la previsión es que Asturias siga perdiendo profesionales del sector del comercio. En concreto, desde la organización se espera que caiga un 30 por ciento el número de autónomos profesionales del comercio.

Abad ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de UGT de Asturias en el que ha presentado además el informe 'Resumen afiliación de personas trabajadoras autónomas' correspondiente al mes de septiembre en el Principado.

Ha explicado Abad que la evolución territorial del trabajo autónomo dibuja una Asturias a dos ritmos. Entre agosto de 2024 y agosto de 2026, los municipios de más de 15.000 habitantes aumentan su afiliación en 511 trabajadores autónomos (+1,1 %), impulsados especialmente por Oviedo, que suma 382 afiliados, y Gijón, con 199 más.

En sentido contrario, el conjunto de los municipios de menos de 15.000 habitantes pierde 695 autónomos en apenas dos años, un descenso del 2,9 %. Las caídas son especialmente significativas en Cangas del Narcea (-88), Valdés (-73), Tineo (-70) y Llanes (-46).

Según señalan UPTA, los datos muestran que la estabilidad de la afiliación autonómica oculta una importante brecha territorial: mientras los principales núcleos de población concentran el crecimiento, los municipios de menor tamaño acumulan la pérdida de tejido autónomo, profundizando las dificultades para mantener actividad económica y servicios de proximidad en el medio rural asturiano.

El comercio, que continúa siendo la actividad con mayor número de trabajadores autónomos de Asturias, pasa de 12.488 afiliados en enero a 12.408 en agosto, 80 menos (-0,6 %). La evolución contrasta con el crecimiento de la construcción, la hostelería y las actividades profesionales y vuelve a situar al pequeño comercio entre las actividades que pierden tejido autónomo durante 2026. Aproximadamente se pierden tres comercios a la semana desde enero en Asturias. Se han perdido 80 desde enero.

Asturias mantiene estable su afiliación, pero todavía no recupera los niveles de 2020. En agosto de 2026 cuenta con 70.457 autónomos, 475 más que hace un año (+0,68 %), pero todavía son 2.167 menos que en agosto de 2020 (-3 %).

El relevo generacional constituye uno de los principales retos del trabajo autónomo asturiano, según un informe de UPTA. Se estima que cerca de 12.700 autónomos podrían jubilarse en los próximos cinco años, aproximadamente el 17,9 % del colectivo, haciendo especialmente necesaria la continuidad y transmisión de los negocios. Las mujeres tienen un peso especialmente elevado en el trabajo autónomo asturiano. Representan el 41,46 % de la afiliación, con 29.385 autónomas, y aportan más de la mitad del crecimiento neto registrado durante el último año: +281 mujeres frente a +249 hombres.

El crecimiento presenta importantes diferencias sectoriales. En lo que va de 2026 avanzan especialmente la construcción (+266) y la hostelería (+265), mientras pierden afiliación actividades tradicionales como la agricultura (-144), la educación (-120), el transporte (-100) y el comercio (-80).

Además, Abad ha resaltado que la afiliación extranjera está sosteniendo el crecimiento del trabajo autónomo en Asturias. Entre julio de 2025 y julio de 2026 suma 991 afiliados extranjeros (+21,33 %), mientras el conjunto de la afiliación aumenta en 503 personas.

Por diferencia, la afiliación española registra un saldo negativo de aproximadamente 488 autónomos: sin el crecimiento de los trabajadores extranjeros, Asturias estaría perdiendo afiliación.

La construcción destaca como uno de los principales motores de la afiliación extranjera. Entre enero y julio suma 154 autónomos extranjeros y concentra aproximadamente uno de cada cuatro nuevos afiliados extranjeros registrados en Asturias durante ese periodo.