Asturias presenta su Ley de Ordenación del Territorio con un modeo "más flexible" que refuerza la vivienda pública

El director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro; el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la directora general de Urbanismo, Laura López. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha presentado este viernes el anteproyecto de Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), una normativa que, según ha comentado, busca simplificar el planeamiento, reforzar el acceso a la vivienda pública y proteger el medio rural y el litoral.

Según ha explicado el consejero, esta norma actualiza el marco urbanístico vigente desde 2004 y "apuesta por un modelo más flexible y con menos cargas administrativas". Zapico ha comentado que el anteproyecto responde a los principales retos actuales, como la despoblación, el acceso a la vivienda, el cambio climático, la protección del litoral y del medio rural, así como a la necesidad de reducir la burocracia asociada al planeamiento.

DETALLES DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La nueva ley introduce un cambio de modelo en el diseño urbanístico, al sustituir los planes generales tradicionales por un sistema más flexible y ágil, que se articula en dos instrumentos: la Estrategia de Ordenación del Concejo, que define el modelo territorial y de desarrollo municipal, y los Planes de Ordenación Detallada, que regulan ámbitos concretos como barrios, poblaciones rurales o actuaciones específicas. Este enfoque permite abordar el desarrollo por partes, agilizar la tramitación y facilitar la obtención de consensos.

Además, establece un trato diferenciado para los concejos pequeños. Los municipios de menos de 5.000 habitantes contarán con exigencias urbanísticas más sencillas y, en los casos en los que exista mayor presión urbanística, el Principado podrá prestar apoyo técnico y económico.

Entre las principales novedades, la ley reconoce el núcleo rural como una clase de suelo propia, distinta del urbano y del rural. Estas localidades se clasifican en función de su morfología y de su ubicación, lo que permite adaptar la normativa a la realidad del territorio y proteger el modelo tradicional de asentamiento asturiano.

En materia de vivienda, el anteproyecto refuerza el papel público mediante estándares mínimos de pisos públicos y el incremento de las reservas obligatorias de los protegidos, que alcanzan el 40% en nuevas urbanizaciones residenciales y el 20% en actuaciones de renovación urbana.

Junto a esto, la ley establece, por primera vez en la normativa urbanística asturiana, la obligatoriedad de abrir procesos de participación ciudadana previa en la elaboración de los principales instrumentos de ordenación territorial.

"La participación ciudadana es esencial en todos los procesos previos a la aprobación definitiva de cualquier instrumento de gestión urbanística", ha asegurado el consejero, quien ha estado acompañado en la presentación por el director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, y la directora general de Urbanismo, Laura López Díaz.