Asturias presenta en Madrid once productos con DOP e IGP bajo la marca Alimentos del Paraíso Natural

Medio Rural presenta en Madrid las marcas protegidas de 'Alimentos del Paraíso Natural' a distribuidores y prescriptores de productos agroalimentarios - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha presentado en Madrid once marcas con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), integradas en la marca Alimentos del Paraíso Natural, a distribuidores nacionales y prescriptores gastronómicos.

El acto, celebrado en la Oficina Económica y Comercial del Principado de en Madrid, ha contado con la presencia del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, quien ha destacado el papel de estas elaboraciones como garantía de origen, tradición y excelencia, además de resaltar su contribución al desarrollo económico del territorio y a la fijación de población en el medio rural.

Marcos ha subrayado el trabajo del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado (Copae) como herramienta clave para asegurar la calidad, la trazabilidad y el arraigo territorial de los productos agroalimentarios asturianos. "Las DOP y las IGP son fundamentales para garantizar que lo que llega al consumidor es auténtico, tiene un origen claro y está avalado por un proceso productivo que mantiene vivo nuestro paisaje, nuestras costumbres y nuestra forma de vida", ha señalado.

El consejero se ha referido al plan Saborea el Paraíso que el Gobierno de Asturias pondrá en marcha este año con una dotación de un millón y que se dirige a promocionar, fomentar la comercialización y favorecer el consumo de productos agroalimentarios amparados por figuras de calidad.

En el encuentro han participado productores de las DOP Afuega'l Pitu, Cabrales, Gamonéu, Queso Casín, Sidra de Asturias y Vino de Cangas, así como de las IGP Chosco de Tineo, Faba Asturiana, Queso Los Beyos, Miel de Asturias y Ternera Asturiana. También han estado presentes representantes del Copae y de diversas empresas amparadas bajo la marca Alimentos del Paraíso Natural.