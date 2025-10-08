Asturias protagoniza esta semana el pabellón de España en la Exposición Universal de Osaka

La viceconsejera de Turismo de Asturias, Lara Martínez, en la Exposición Universal de Osaka. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado será el protagonista durante los próximos cinco días del pabellón de España en la Exposición Universal de Osaka, que ha celebrado este miércoles el Día de Honor de Asturias en una jornada que ha comenzado con el izado de las banderas y la interpretación de ambos himnos a cargo de la Banda de Gaitas Villa de Xixón.

En la ceremonia protocolaria que ha centrado las actividades han participado, ante un centenar de asistentes, Paula Isabel Roure-Linhof, comisaria general adjunta del pabellón; Íñigo de Palacio, embajador de España en Japón, y Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado.

Durante su intervención, Martínez ha destacado los principales atractivos turísticos de Asturias, como sus siete reservas de la biosfera, su gastronomía o los bienes reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, como el arte prerrománico o la cultura sidrera.

La viceconsejera ha destacado en nota de prensa la "cálida acogida recibida", y en el acto ha dado paso a un espectáculo cultural de fusión protagonizado por la Banda de Gaitas Villa de Xixón y el grupo jazzístico Little Band de Osaka.

La demostración gastronómica Sabores de Asturias, a cargo de Luis Martínez, chef del restaurante Casa Fermín de Oviedo e integrante de la marca de calidad Mesas de Asturias-Excelencia Gastronómica, en colaboración con el responsable del restaurante del pabellón, Jin Hirayama, cerró el evento.

La Semana de Asturias, que finaliza el sábado, representa una oportunidad para proyectar la imagen del Principado como destino turístico en Japón. El país nipón aporta cada año más de 400.000 turistas a España, con estancias medias de 6,5 noches y un gasto diario de 439 euros por persona. En 2024, el número de viajeros japoneses en España creció un 32% y las pernoctaciones, un 30%.