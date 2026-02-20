Asturias reclama una reforma de la Ley de Costas centrada en la protección del litoral y el cambio climático

Archivo - Cabo Busto. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Urbanismo del Principado, Laura López, ha reivindicado este viernes una reforma de la Ley de Costas centrada en la protección del dominio público marítimo-terrestre y la adaptación al cambio climático, frente a los planteamientos de "flexibilización o liberalización" defendidos por comunidades gobernadas por el PP en la reunión multilateral celebrada ayer en Madrid.

Según expone el Principado, en el encuentro celebrado ayer en Madrid, varias autonomías con litoral plantearon la elaboración de un nuevo texto normativo para negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una visión que consideran más acorde con el reparto competencial y la realidad territorial, mientras que Asturias expresó una posición "diferenciada" y pidió que sus discrepancias constasen expresamente en el acta.

López ha subrayado que cualquier modificación del marco legal "debe afrontar los nuevos retos, como el cambio climático, con la misma mirada de protección del dominio público", algo que, ha asegurado, trasladó en la reunión y en las aportaciones remitidas por el Principado al trámite de consulta previa abierto para la reforma del Reglamento General de Costas.

El Gobierno asturiano ha indicado que sus propuestas ya han sido enviadas al ministerio; y son orientadas a reforzar la seguridad jurídica, garantizar la preservación ambiental del litoral y adaptar la normativa a los escenarios de riesgo asociados al cambio climático.

Desde el Gobierno autonómico han subrayado que "se desmarcan" de la estrategia común de las comunidades del PP, apostando por una reforma que priorice la defensa del interés general, la protección del litoral y la adaptación a los desafíos climáticos, frente a enfoques que, a su juicio, podrían suponer una liberalización del dominio público marítimo-terrestre.