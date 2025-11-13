Asturias reconoce el "compromiso" de CSIC, Uromac, y Chocolates el Norte en los Premios Economía y Futuro 2025

Los Premios Asturias Economía y Futuro distinguen al CSIC en Asturias, Uromac Systems y Chocolates del Norte. Imagen de la gala de este jueves. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la agencia Sekuens, David González, ha destacado el "compromiso" de las tres empresas y entidad galardonadas en los Premios Asturias Economía y Futuro y su soberanía en estrategias clave: la manufactura, la digitalización y el conocimiento, "que hacen a Asturias mucho más grande", ha asegurado.

Lo ha hecho este jueves en la segunda edición de estos galardones impulsados por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo a través de la Agencia Sekuens y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias). Una iniciativa que, según el Principado, distingue a empresas e instituciones por su compromiso con la innovación, la excelencia empresarial, la internacionalización, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Las entidades premiadas son Uromac System, una compañía de manufactura avanzada del sector ferroviario ubicada en Castropol; Chocolates del Norte (Grupo Lacasa), que quiere ampliar su actividad en Asturias; y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al que González ha descrito como "la excelencia y la investigación" que necesita la región.

Según el directivo, estas firmas son "un ejemplo" y evidencian que Asturias cuenta con "infraestructuras clave" como la Fábrica de la Vega, Naval Azul o las cuencas mineras, que pueden "generar actividad económica" y atraer nuevas inversiones.

PREMIOS RADAR

Los Premios Asturias Economía y Futuro incluyen también los Premios Radar, que celebran su quinta convocatoria. Estos galardones, promovidos por CEEI Asturias, reconocen las mejores empresas de base tecnológica y los proyectos surgidos de la investigación más prometedores.

La directora del CEEI Asturias, Cristina Fanjul, ha destacado que estos reconocimientos, a través de Radar Innovación a la Emprendedora, "van a dedicados a hacer visible todo el emprendimiento y el talento juvenil que se consolida desde grupos de investigación que forman empresas con altísima probabilidad de escalado".

En total, reparten el Premio Radar spin-off al mejor proyecto de investigación con potencial para convertirse en una nueva empresa tecnológica; dos galardones en el Premio Radar EBT para empresas tecnológicas con menos de dos años de actividad y el Premio Radar EBT Impacto a una empresa que entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 haya generado impacto económico, social, ambiental y reputacional.

PREMIOS ASTURIAS ECONOMÍA Y FUTURO

Uromac Systems S.A. ha recibido el premio a la excelencia industrial asturiana. Para su consejero delegado, Javier Fernández, este galardón es "un orgullo" que reconoce "muchos años trabajando con esfuerzo, siempre desde una zona un poco complicada como puede ser el occidente, pero trabajando de cara a la internacionalización de la empresa y a hacer un producto innovador".

Fernández ha explicado que la empresa, con sede en Asturias, "hace años que vende sus productos en el mundo entero, estando presentes en los cinco continentes". Recientemente, han conseguido "un contrato muy importante" con el Metro de Madrid por lo que califica como un producto "muy especial", tanto por el volumen "como por la repercusión que puede tener por los avances en tecnología que va a implantar".

Junto a este, la Delegación Institucional del CSIC en Asturias gha recibido un premio por su papel clave en el desarrollo económico y social del Principado. Según su vicepresidenta adjunta de Relaciones Institucionales, Ana Criado, este reconocimiento "nos honra y nos llena de orgullo y también de responsabilidad para seguir colaborando con las autoridades asturianas".

Por su parte, la delegada institucional del CSIC en Asturias, María Fernández, ha explicado que la institución cuenta en la región con cinco centros de investigación, una oficina técnica y la delegación, con un total de 400 personas que conforman la plantilla, entre personal investigador, de información, técnico y de gestión.

"Trabajamos en energía, en materiales, en salud, en alimentos, en biodiversidad del medio marino y del medio terrestre, con lo cual representamos también en Asturias la multidisciplinaridad que es el CSIC a nivel global", ha comentado.

La otra entidad reconocida ha sido Chocolates del Norte S.A. (Grupo Lacasa), por la expansión y consolidación de sus instalaciones en España, especialmente en la planta de Meres (Siero). Su director general, Fernando Renta, ha detalado que la nueva fábrica "está casi duplicando los metros cuadrados de instalaciones fabriles en el mismo polígono, en la parcela contigua" en Asturias.

Además, ha revelado que se trata de "un proyecto plurianual donde van a aportar nueva maquinaria y nuevos procesos para la generación de productos y de productos de líneas un poquito diferentes, especializadas y con alto valor añadido".

Renta ha asegurado que "se va a incrementar la plantilla" de la compañía en Asturias, donde actualmente cuentan con "un poquito más de 100 personas". De hecho, ha destacado que "han triplicado la producción en Asturias en los últimos seis años" y se han mostrado "muy contentos con su planta y con su equipo humano de aquí".