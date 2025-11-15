Asturias registró la constitución de 1.305 sociedades en los diez primeros meses del año marcando récord histórico

OVIEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registró la constitución de 1.305 sociedades en los diez primeros meses del año, lo que supone la mejor cifra de demografía empresarial para ese período de los últimos siete años, concretamente desde octubre de 2019.

Según informa este sábado el Gobierno asturiano, los datos acumulados de enero a octubre suponen un hito y confirman la tendencia que ya se había experimentado en 2024. Así, el año pasado también se marcó un récord en esos meses, con 1.297 nuevas compañías.

Por sectores económicos, las empresas de nueva creación reflejan un especial dinamismo en la construcción y las actividades inmobiliarias (332 sociedades), la hostelería (234), comercio (180) y servicios empresariales (161). Además, se han constituido 69 firmas industriales, 67 compañías de comunicaciones, 62 de intermediación financiera y 29 de agricultura.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló que estos datos ratifican el dinamismo y la fortaleza de la economía regional.

"Los datos de creación de empresas confirman la positiva evolución de la actividad económica en el Principado que ya venían manifestando otros indicadores como la evolución del empleo y las afiliaciones a la Seguridad Social o la mejora de la tasa de emprendimiento", dijo.

Según datos de la consultora Informa D&B, a excepción de agosto, en todos los meses de este año se han puesto en marcha más de un centenar de nuevas empresas en Asturias. Los últimos datos disponibles, correspondientes a octubre, reflejan que ese mes se crearon 139 sociedades, un 0,72% más que hace un año.