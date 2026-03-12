Asturias trabaja en un modelo de teledermatología con el objetivo de reducir listas de espera

Concepción Saavedra - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha informado este jueves de distintas medidas en las que trabaja el Gobierno asturiano con el objetivo de reducir las listas de espera. Así, ha explicado que una de las cuestiones que se está contemplando es un modelo de teledermatología.

Saavedra ha hablado de las listas de espera en una comisión parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Ha explicado que están haciendo una auditoría relativa a las listas, sobre todo en las zonas de difícil cobrtura, las urbanas. Quieren conocer qué está ocurriendo y las medidas a aplicar.

Pero mientras tanto, ha dicho que ya están actuando, por ejemplo para reducir retrasos en áreas como Dermatología. "Estamos ya trabajando en un modelo de teledermatología, en red con el resto de servicios de Dermatología y vamos a ir aumentando en las próximas semanas la actividad", ha insistido

Asimismo, la consejera ha señalado que en Oftalmología han mejorado la presencia de oftometristas en primaria y en los servicios de Oftalmología. "Y también estamos trabajando con la teleoftalmología, por lo cual, va también a haber una mejora dentro de lo que sería esa lista de espera", ha apuntado.

"En otras especialidades con alta demora estamos reforzando la actividad quirúrgica de tarde y de consultas, derivando intervenciones a hospitales con menor carga asistencial y estabilizando plantillas", ha agregado Saavedra.

Por último, la consejera ha asegurado que "los resultados de la mayor parte de las estudias demuestran que las medidas adoptadas son eficaces cuando se implementan correctamente". Su compromiso es "seguir extendiendo estos modelos, reforzar la captación de profesionales y máxima transparencia en el cómputo de las listas de esperas y, por supuesto, poniendo más recursos".