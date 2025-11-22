La Audiencia Provincial cierra la causa penal contra las exalcaldesas de IU de Castrillón por prevaricación

sábado, 22 noviembre 2025

   La Audiencia Provincial de Oviedo ha cerrado de forma definitiva el procedimiento penal promovido por la empresa inmobiliaria Aldergarten S.L. contra las ex alcaldesas de Castrillón, Ángela Vallina (IU) y Yasmina Triguero (IU), por prevaricación y estafa, confirmando que su actuación en defensa del complejo dunar de Salinas fue plenamente ajustada a derecho.

   En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso de apelación presentado por la empresa contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Avilés, que acordó el sobreseimiento y archivo provisional de las diligencias relacionadas con actuaciones administrativas vinculadas a un convenio urbanístico en el concejo de Castrillón, argumentando que las discrepancias del recurrente deben resolverse en el orden contencioso administrativo y no penal. Contra la resolución no cabe ya ningún recurso.

   La querella de Aldergarten S.L., presentada en enero de 2024, atribuía a las entonces alcaldesas presuntos delitos de prevaricación y estafa, alegando perjuicios derivados de decisiones municipales relacionadas con un proyecto urbanístico de más de 200 viviendas y que la empresa cifraba en 26 millones de euros.

   Durante la instrucción, que se prolongó durante cerca de año y medio, se practicó abundante prueba, sin que el juzgado apreciara indicio alguno de ilícito penal. La Audiencia descarta asimismo la celebración de vista y la práctica de nuevas pruebas, al considerar que el procedimiento se sustancia por los cauces del proceso abreviado, donde no procede la actividad probatoria solicitada por la recurrente.

