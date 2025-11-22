La Audiencia Provincial cierra la causa penal contra las exalcaldesas de IU de Castrillón por prevaricación

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Oviedo ha cerrado de forma definitiva el procedimiento penal promovido por la empresa inmobiliaria Aldergarten S.L. contra las ex alcaldesas de Castrillón, Ángela Vallina (IU) y Yasmina Triguero (IU), por prevaricación y estafa, confirmando que su actuación en defensa del complejo dunar de Salinas fue plenamente ajustada a derecho.

En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso de apelación presentado por la empresa contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Avilés, que acordó el sobreseimiento y archivo provisional de las diligencias relacionadas con actuaciones administrativas vinculadas a un convenio urbanístico en el concejo de Castrillón, argumentando que las discrepancias del recurrente deben resolverse en el orden contencioso administrativo y no penal. Contra la resolución no cabe ya ningún recurso.

La querella de Aldergarten S.L., presentada en enero de 2024, atribuía a las entonces alcaldesas presuntos delitos de prevaricación y estafa, alegando perjuicios derivados de decisiones municipales relacionadas con un proyecto urbanístico de más de 200 viviendas y que la empresa cifraba en 26 millones de euros.

Durante la instrucción, que se prolongó durante cerca de año y medio, se practicó abundante prueba, sin que el juzgado apreciara indicio alguno de ilícito penal. La Audiencia descarta asimismo la celebración de vista y la práctica de nuevas pruebas, al considerar que el procedimiento se sustancia por los cauces del proceso abreviado, donde no procede la actividad probatoria solicitada por la recurrente.